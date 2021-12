Democracia sin atajos

Y el efecto que ha tenido Trump en el surgimiento de líderes populistas en todas partes demuestra la importancia que tiene su fracaso en casa. Eso quita alas a otros intentos como los de Bolsonaro, como Orban, como Boris Johnson, que han seguido el guion trumpiano a pies juntillas.

Por el hecho de que aquí en EE.UU. se consiguiera que no ganara Trump, el apoyo al populismo decae en la mayoría de los países democráticos.

Eso, ya digo, en mis días optimistas. La otra fuente de optimismo que tengo es la movilización de la juventud contra el cambio climático. Es raro encontrar dos generaciones jovencísimas que ya estén politizadas, que entiendan que hay que movilizarse y que su acción es lo que puede cambiar las cosas. Millones de ciudadanos en el mundo entero hasta los 30 no habrían empezado a estar activos y hoy, con 15 ya tenemos esa generación peleando.

Lo que no sé es si va a ser todo lo bastante rápido como para salvar el planeta primero y luego ver qué más hacemos.

JZ: A propósito de rapidez. Si hay algo que me queda claro: si queremos tomar el tema en serio, no lo vamos a resolver de la noche a la mañana. Y pueden pasar una, dos, tres generaciones que no se van a beneficiar de los éxitos de las políticas que se puedan implementar. ¿Cómo convencer a los muchos que quieren todo ahora mismo que no hay atajos para alcanzar una democracia real?

CL: Esa es la motivación fundamental de mi libro. Es el mensaje. Lo que un ciudadano les dice a los otros ciudadanos. Yo no estoy segura, la verdad, de si se puede convencer a la gente de que el camino largo de la democracia es mucho más prometedor que los supuestos atajos que ofrecen los populistas y los tecnócratas.

Los atajos populistas o tecnocráticos se disfrazan de democracia para dar la sensación de que todo lo van a arreglar rápido. Y la manera siempre consiste en dejar a la ciudadanía de lado. Mi libro está escrito para recordarle a los demócratas por qué la apuesta por la democracia vale la pena. Aunque sea lenta, puede llevarte a destino. Las soluciones rápidas solo empeoran la situación.

No sé si puedo convencerlos, pero intento recordarles a los demócratas por qué llegaron a convencerse de que la democracia era el único camino compatible con la libertad, pese a su lentitud.

JZ: En los países de la Unión Europea, como en los Estados Unidos, el voto, hoy por hoy, decide poco. ¿Fue alguna vez diferente? ¿O es que en el pasado las apariencias se presentaban de una manera más bonita?

CL: Hay una diferencia con el pasado, con las décadas anteriores a la globalización. Básicamente, lo que ha ocurrido es que la globalización de la economía mundial desde el final de la Guerra Fría produjo una diferencia fundamental. Antes los Estados tenían mucha más autonomía para determinar las políticas de lo que ocurría con la economía interna. Tenían control de ingresos con los impuestos y con eso implementaban programas educativos, sanitarios, de todo tipo. Podían incluso intervenir en aspectos de la economía como la distribución, la producción, etc.

Con la consolidación de la economía global no sólo se ha perdido la garantía de acceso a ingresos por la liberalización del capital, los estados, según las condiciones adonde se vaya el capital, ya no tienen garantizado que van a tener suficientes ingresos para mantener los programas sociales. También porque algunas de las decisiones más importantes, las que tienen más efecto en la ciudadanía, no se toman a nivel nacional, sino en otros países en los que los ciudadanos no pueden votar. Tu voto en el tuyo no ayuda, votes lo que votes. Por supuesto, las instituciones económicas globales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las decisiones políticas más importantes son asumidas sin los ciudadanos.

En el caso de la Unión Europea es obvio, mi libro empieza con el ejemplo de Grecia. Ellos podían votar, pero su gobierno no era el que decidía si había austeridad o no para el país. Los griegos debían haber votado en Alemania o en el Consejo Ejecutivo de la Unión Europea. En ese sentido se ha devaluado el sufragio nacional, y por eso no es extraña esta crisis de la democracia.

Normalmente pensaríamos que una crisis de la democracia se refiere a situaciones como la de Hungría. Es decir, la democracia se debilita, o se ponen en peligro derechos fundamentales. Esta realidad es distinta.

En ese sentido fue más fácil antes de la globalización porque ahora no tenemos formas de transnacionalizar la democracia.

JZ: Para hablar de América Latina acudo al Barómetro de las Américas, una encuesta que se realiza cada dos años a través de la Universidad de Vanderbilt. En la más reciente se constata un desapego creciente con la democracia y se establece de que uno de cada cuatro latinoamericanos ya no cree en ella. Las cifras son elevadas cuando se dan dos circunstancias: una pobreza aguda y alta debilidad institucional. Hay quienes están dispuestos a apoyar a una dictadura si le soluciona cosas como pan, techo, trabajo, salud, educación. Cuando uno le pregunta a esa gente por la democracia, no es extraño que le respondan: “con eso no se come”.

CL: Desgraciadamente, no es obvio para todo el mundo que la democracia es fundamental para tener acceso garantizado al pan, al techo, al trabajo, a la salud y a la educación. Desde mi realidad, al que dice que con democracia no se come, hay que recordarle que con dictadura tampoco, y, encima se arriesga uno a que lo maten, que lo metan en la cárcel o en un campo de reeducación, o que lo desaparezcan.

No hay que olvidar que, si alguna gente tiene techo y pan, otros muchos acaban en un campo de reeducación. Lo estamos viendo en China.

A su vez, es pensamiento mítico pensar que una minoría empoderada que arbitrariamente puede decidir lo que quiera, lo que decidirá es ser tan benevolente como para dar techo y pan, que no hemos de luchar por nuestros derechos, que nos lo van a dar otros porque son condescendientes.

Yo nací en una dictadura, la verdad es que no me cabe la menor duda de que hay que vivirlo en primera persona para asumir porqué la democracia es tan importante y que para tener todos esos derechos asegurados la ciudadanía debe pelear por ellos.

JZ: Las alianzas cívicas-militares, las antiguas como la de Cuba, las nuevas como la de Venezuela, El Salvador, Nicaragua y en cierta medida Brasil, confabuladas con el desmantelamiento o copamiento de las instituciones del Estado, hacen suponer que en diversos países de América Latina la recuperación democrática sólo puede calcularse en años, sino en décadas. ¿Muy pesimista?

JC: Sí. Usted nombra aquí muchos problemas complejos, que afectan a estas sociedades y puede ser que no esté en las manos de la ciudadanía solventarlos. Pienso en el problema del narcotráfico en América Central. Mientras el negocio de la droga siga generando billones de dólares, no hay Estado ni movilización ciudadana por la democracia que pueda contrarrestar ese poder derivado de ese mercado. Tenemos países como Estados Unidos, que son receptores de la droga. Sería tremendo pensar que la ciudadanía de los países generadores del narcotráfico podrían luchar solos contra ese negocio.

Si lo que tiene que cambiar está fuera de las fronteras nacionales, porque sólo tenemos democracia a nivel local, es muy difícil luchar así. Por ejemplo, legalizar las drogas en el mundo para que colapse el precio y deje de ser un negocio ¿solucionaría eso el problema de las mafias más poderosas que los Estados mismos?

Por otro lado, con la confabulación a la que usted se refiere -y me da terror- se ha ido forjando desde el entorno de Trump una especie de alianza transnacional de líderes autoritarios que la están llamando “autoritarismo internacional”, como Bolsonaro, Putin, Orban, Erdogan, y otros, que se apoyan los unos a los otros, que comparten estrategias para polarizar, desmantelar instituciones democráticas, debilitar al Estado, para cuestionar las elecciones como fraudulentas, etcétera. Si esas fuerzas lograran ganar no solo en los países de América Latina, sino en la mayoría de las naciones democráticas, podríamos tardar décadas en recuperarla en el mundo entero, incluso podríamos perderla para siempre.