Mujeres que protegen los manglares colombianos

“Los manglares son nuestra vida, nuestro medio de vida”, dice Montaño. “No tienen precio.”

También son increíblemente eficientes para procesar carbono. Aunque los manglares se encuentren en solo el 0.5 % de las costas del mundo –en gran parte del sudeste de Asia– una hectárea de manglar tiene la capacidad de secuestrar más carbono que una hectárea de bosque continental.

Parte de la eficiencia del manglar se debe a su suelo profundo y rico en nutrientes.

Dolores Cundimí, 42 años, reconoce el gran valor del manglar. Ella ha vivido toda su vida en Sanquianga y no ha conocido otra actividad más que la recolección de la piangua para sobrevivir.

“Me encantan estos árboles”, dijo Cundimí. “Para algunos son feos y tienen mal olor, pero para mí son todo: la madera con la que construí mi casa, el hogar de la piangua y los guardianes de nuestro oxígeno.”

A ella no le importa que la recolección de la piangua, aunque es la actividad más importante para asegurar la comida en el parque, esté estigmatizada.

“Desde que era muy pequeña he oído la palabra ‘concheras’, que significa ‘mujeres de la concha’, como un insulto o burla para nosotras”, explica Cundimí. “Hombres y otras mujeres de nuestras ciudades que no tienen que trabajar nos llaman mujeres recolectoras de piangua porque para encontrarla hay que trabajar todo el día en el barro, rodeada de mosquitos e insectos. Para ellos es un trabajo embarazoso. Lo que no ven es que la comida que tienen en sus mesas viene de ella.”

Ayuda externa

Reconociendo la conexión entre los medios de subsistencia del área y la piangua, numerosas organizaciones ambientales y sociales han llegado a Sanquianga para crear proyectos que ayuden a las mujeres como Cundimí a vivir una mejor vida. También buscan aumentar la concienciación sobre la importancia del manglar y la recolecta de piangua en la comunidad.

Una de estas organizaciones es la Asociación de Concheras de Nariño (Asconar), que fue creada en 1996 con la ayuda de la Fundación Equilibrio para empoderar a las recolectoras de piangua y ayudarlas a convertirse en un ejemplo de sostenibilidad regional, creando comercio justo para su trabajo. La organización se enfrentó a dificultades, pero once años después de su creación ganó el premio Ventures patrocinado por la revista Dinero, la revista económica más influyente de Colombia. También obtuvo el apoyo de la Universidad de Los Andes para acelerar proyectos empresariales.

Esto dio a Asconar la oportunidad de ofrecer formación especializada a cargo de los mejores empresarios colombianos y la oportunidad de recibir fondos para la inversión.

Carmen Julia Palacios, jefa de Asconar y de un local en Sanquianga, dijo que "fue el punto de inflexión para nosotros porque ayudó al mercado de piangua y también dignificó nuestro trabajo como concheras".

Cuando se le preguntó por qué eligieron el nombre de la Asociación de Concheras de Nariño, usando el término “conchera” con el que se burlaban durante tantos años, ella sonríe.

“Para nosotros no es un nombre burlón", dijo Palacios. "Es lo que somos. Y estamos orgullosas de tenerlo.”

Medidas de protección

Ha habido otras medidas para proteger la zona. En 2015, WWF Colombia, junto con los parques nacionales de Colombia y la Unión Europea, unieron fuerzas e iniciaron un proyecto que busca fortalecer áreas protegidas para combatir el cambio climático y aumentar la conciencia social.

El ingeniero forestal Fernando López dijo que hubo un cambio posterior.

“El proceso de reforestación se convirtió en uno de educación ambiental”, dijo López. Él ha vivido en Sanquianga desde hace 25 años y ayuda a Vigía, Bajito y Fuerte, tres de las seis comunidades del parque, a comprender y ser parte activa del proyecto.

Él ve los recientes esfuerzos de conservación como la marca de un futuro esperanzador.

“Estoy convencido de que este tipo de iniciativa despierta en el pueblo, especialmente en los niños, un sentimiento de orgullo y de cercanía tanto a la preservación del manglar como a la recolección de piangua como modo de vida.”