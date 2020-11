Para Donald Trump, su derrota será una noticia falsa

"El sujeto ideal para un gobierno totalitario no es el nazi convencido ni el comunista convencido, sino el individuo para quien la distinción entre hechos y ficción, y entre lo verdadero y lo falso han dejado de existir."

Hanna Arednt, Los orígenes del totalitarismo

Donald Trump conecta emocionalmente con una parte importante de los norteamericanos porque les parece auténtico, real. Se parece a lo que son ellos mismos. Si se les pregunta, muchos creen que, como es un empresario, dice la verdad, y no como los políticos, que siempre dicen mentiras. ‘Dice lo que piensa, es honesto’, afirman. Y Trump grita en sus mítines: “miren a esos políticos mentirosos y corruptos. Yo no soy como ellos. Yo no soy un político, y vosotros lo sabéis.”

Y es sobre este ataque frontal a la política y sobre la muerte de la verdad sobre lo que ha construido su legado populista, que viene a resumirse en: “diles lo que quieren oír y luego haz lo que más te convenga a ti y a tus negocios”. Esa es la ética empresarial, individualista y sin escrúpulos, que comparten tantos compatriotas suyos. Los Estados Unidos no son una nación, son un negocio, piensan. Y en eso coinciden con Trump.

Así, su presidencia se ha basado, no en gobernar, es decir, en buscar la mejor de las soluciones posibles y duraderas para el mayor número de gente, sino en cerrar tratos. Se trata de un juego de suma cero: nosotros ganamos, ellos pierden. Su foto favorita ha sido esa en la que enseña orgulloso un contrato (normalmente, un decreto) con su interminable firma estampada, rodeado de los sonrientes y satisfechos beneficiaros del negocio, principalmente lobistas de todo pelaje, que medran adulando al presidente.

Manipular la realidad

Desde el primer momento, Trump ha construyó su presidencia sobre la base de manipular la realidad que no le conviene, o que simplemente no le satisface. Empezó su carrera política apuntándose a la teoría de que Obama no nació en EE UU y que, por lo tanto, era un presidente ilegítimo. Tanto insistió, que Obama se vio obligado a enseñar púbicamente su certificado de nacimiento. Pero Trump nunca rectificó.

Y así, aunque fue del todo evidente que en la fiesta inaugural de su presidencia había mucha menos gente que en la de Obama, él determinó que eso no era humillante y que, por lo tanto no era verdad. Respondía a una construcción de los medios de comunicación hostiles, fabricantes de noticias falsas, como no ha dejado de repetir durante estos cuatro años. Su portavoz dijo que los medios mintieron sobre la cantidad de gente que asistió a la inauguración y que ellos, la Casa Blanca, tenían “hechos alternativos”. Da igual que la realidad científica demuestre otra cosa. Esa es la pesadilla de Orwell hecha realidad.

Como señala la crítica literaria del The New York Times Michiko Katutani en reciente su libro La muerte de la verdad, en la distopia descrita en la novela 1984, “la palabra 'ciencia' no existe porque ‘el método del pensamiento empírico, sobre el que se fundamentan todos los avances científicos del pasado’ representa una realidad objetiva que amenaza el poder del Gran Hermano para determinar lo que es verdad y lo que no lo es.”

Así, toda su presidencia ha girado en torno a desacreditar la verdad cuando ésta no se ajusta a su interés. Su método es atacar sistemáticamente a los medios no afines y construir esos hechos alternativos que se ajustan a su capricho. Por eso, Trump amenaza ahora con negar su derrota e impugnar las urnas, porque probablemente no se ajustarán a su deseo. Esto es lo más peligroso de estas elecciones de hoy.