Ecuador decide entre la barbarie o la solidaridad

Francesc Badia i Dalmases: En medio de una profunda crisis económica y la dureza de la pandemia de la Covid-19, el próximo domingo 7 de febrero, los ecuatorianos volverán a las urnas para escoger un nuevo presidente y nueva Asamblea Nacional. Hemos visto tensión en la campaña y preocupación sobre las garantías democráticas y la transparencia en los comicios del próximo domingo. ¿Qué posibilidades tiene su candidatura?

Yaku Pérez: En efecto, nosotros tenemos un crecimiento exponencial. Las encuestadoras, claro, nos ponen en tercer lugar y nosotros no tenemos la chequera para pagar a las encuestadoras y que nos pongan en los primeros lugares. Pero hemos visto cómo el entusiasmo ha ido creciendo alrededor de nuestras candidaturas, y esto no es un optimismo iluso.

Hace dos años fui el candidato a la prefectura en Azuay y ninguna de las encuestadoras me puso ni siquiera entre los cinco candidatos principales. Yo ya sentía que íbamos a ganar, y al final ganamos. Sacamos 10 puntos de diferencia sobre la candidatura que nos siguió. Ahora se siente eso mismo, y estamos convencidos de que vamos a ganar. Si no llegamos primeros, llegaremos segundos, pero yo tengo incluso la esperanza de que lleguemos primero.

El gran problema es el control electoral. Lo que ganamos en las urnas podría ser que lo perdamos en el escritorio del Consejo Nacional Electoral (CNE) porque no tenemos ninguna garantía. No hay un representante de nuestro partido Pachakutik en el CNE. Están todos los otros partidos menos nosotros.

Desde ahí comienza lo injusto, porque somos la segunda o tercera fuerza política del país y no tenemos ni un representante. Y si no tenemos un representante a nivel nacional, tampoco lo tenemos de las 24 provincias y más cuando el CNE ha impreso seis millones de papeletas, después dicen que son falsas. Y podría sumar algún candidato y nos lo arruina todo. Y también con la experiencia del “apagón informático” durante el recuento en las anteriores elecciones. Todo este proceso de altibajos que ha tenido el CNE no nos da la menor garantía.

FBD: Usted se presenta como líder indígena del Partido Pachakutik. Hablemos un poco sobre el origen de ese partido y su rol en la política ecuatoriana, que ha estado dominada por la polarización extrema entre correísmo y el anticorreísmo, negando oxígeno a otros en el espacio mediático. Cuéntenos un poco el origen de Pachakutik y la trayectoria de este partido.

YP: Pachakutic nace como brazo político del Movimiento Indígena de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), que nace en 1995 y participa en el primer proceso electoral en 1996. No hemos tenido un alcance fuerte, hemos tenido un margen de votación de un 4 o 5 por ciento. Quizás nos faltó abrirnos un poco más hacia otros sectores.

Pero en esta ocasión va a ser diferente. Esta va a ser la excepción. Esta vez vamos a romper ese histórico. Y quizás esto se debe a que el movimiento indígena tiene la reserva moral. Hemos aprendido a caminar, estamos maduros. Tenemos buenos candidatos a la Asamblea, a la vicepresidencia, a todo. Y creo que nuestras propuestas, nuestra trayectoria ha pegado tan fuerte en el país porque representamos la honestidad del cambio, el respeto a los derechos, a las libertades, la reconciliación que planteamos. Haber demostrado honestidad en estos años, en nuestro caso como defensores del agua y de la naturaleza desde hace 30 años, nos hace fuertes.

Yo fui prefecto de Azuay, he sido profesor de tres universidades en el Ecuador, he escrito siete libros, tengo cuatro posgrados y me han buscado por todos los lados para ver si tengo alguna mancha. No me han encontrado. Creo que es una imagen nueva, refrescante, que la población ecuatoriana ha visto con buenos ojos.

FBD: La deuda externa total se calcula en más de 45.000 millones. Un tema importante en el debate público ecuatoriano ha sido el acuerdo del actual gobierno con el Fondo Monetario Internacional, que incrementa ese monto. ¿Cómo ve el futuro de esta deuda con el FMI? El gobierno firmó un nuevo acuerdo por 6.500 millones hasta 2022, que son muchos millones de dólares. ¿Es viable una renegociación de esta deuda?

YP: El gobierno actual está saliendo de los apuros producto de la herencia del correísmo que nos dejó con un saldo en rojo. Ahí se despilfarró setenta mil millones de dólares en diez años, que es una cantidad monstruosa. Por algo está el expresidente Correa prófugo de la justicia. Si viniese al Ecuador, sería encarcelado por sus travesuras con Odebrecht y otros negociados. Y Lenin Moreno entonces, en su desesperación, quiso ir al FMI y el FMI ha entregado recursos y se ha comprometido de entregar más, pero a cambio la privatización de empresas nacionales, achicamiento del Estado e impuestos, como incrementar el IVA del 12 al 15 por ciento. Y ahí nosotros no estamos de acuerdo porque eso va en contra de la población ecuatoriana.