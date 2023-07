El viejo malestar del Nuevo Mundo

El miedo y el odio van generalmente juntos. La envidia es una emoción que está ligada al resentimiento y otras emociones.

La envidia prospera sobre todo en sociedades jerarquizadas, muy desiguales, que tienen una pequeña élite muy poderosa y una gran cantidad de personas subordinadas y en buena parte humilladas. Las personas no ascienden socialmente por sus méritos, sino por los favores del padrino. Cuando eso ocurre la gente termina por convencerse de que quienes tienen cargos de autoridad o de poder, de los que ascienden en la sociedad no son producto de sus propios méritos, sino porque les hicieron favores.

Allí aflora la envidia. Emerge la idea de que nadie se merece nada y se exagera porque la envidia es corrosiva. Se suma que la envidia cognitivamente conlleva placer. Hay una pequeña dosis de dopamina que se genera en el cerebro que nos produce placer. Con el miedo pasa algo parecido.

JZ: Hay un párrafo muy importante en su libro donde habla de la resignación callada de las mujeres traicionadas por sus maridos como una de las mayores fuentes de tristeza y malestar emocional en la historia de Hispanoamérica. Actualmente las mujeres cabeza de hogar en el mundo alcanza aproximadamente el 13% y en el caso de América Latina el 32%. El abandono de las mujeres viene de lejos. ¿Podríamos decir que el machismo es una costumbre universal, pero que en América Latina su magnitud tiene raíces históricas conocidas?

MGV: Tiene que ver con muchas de las cosas de las que hemos hablado, pero con una en particular, el mestizaje. Es que, a las colonias hispanoamericanas, a diferencia de las del norte de América, no vinieron familias españolas para rehacer su vida en el nuevo mundo, sino que lo hicieron hombres solos y muchos de ellos se amancebaran con indígenas. La población mestiza de América Latina en buena parte viene de aquellos vínculos. La Corona intentó traer familias, pero la cohabitación nunca se detuvo y es la fuente de nuestro mestizaje.

El mestizaje es psicológicamente significativo. El hecho es que el mestizo siempre se sintió abandonado por su padre, en un mundo en el que no sabía cuál era su identidad. Los indígenas tenían una identidad propia y muchas veces la corona los protegía, sobre todo a las élites indígenas para que estas crearan cierta legitimidad de la dominación. Pero el mestizo no pertenecía a ningún mundo, ni al mundo de los españoles como tampoco al de los indígenas. Esa rebeldía de no sentirse parte de un mundo definido, le hizo perder su confianza sobre la legitimidad de las instituciones. Como no pertenezco a ningún mundo y en el que estoy no es legítimo, entonces el incumplimiento no me es ajeno.

La viveza criolla está asociada al mestizaje. El mestizo asume la actitud del padre: dejar abandonados a sus propios hijos, él reproduce la misma conducta de la que fue víctima.

Ésta es una tierra de muchos hijos abandonados, de muchas madres cabeza de familia.

JZ: En el período de la independencia, las naciones recién nacidas necesitaban un Estado legítimo, una administración pública eficiente, capaz de imponer orden y seguridad. Se trataba de una empresa que superaba en mucho la capacidad de los próceres de la patria. ¿Vivimos hasta hoy los ramalazos de esa insolvencia republicana en nuestras emociones tristes?

MGV: Creo que los próceres de la independencia, los líderes políticos y gobernantes que vinieron después han subestimado la importancia que tenía la legitimidad en la época de la Colonia. Como diciendo: “Ya nos liberamos de los españoles, se fueron, dejaron libre esta tierra. Ahora somos nosotros los que vamos a construir un Estado y basta con diseñar instituciones que copiaremos de países europeos y de los Estados Unidos”.

Pero no era tan fácil. Los españoles cuando se fueron con sus armas y su ejército, también se llevaron la legitimidad. Uno de los grandes problemas que tuvieron las repúblicas fue rehacer la legalidad ausente. La legitimidad colonial duró más de tres siglos, en circunstancias difíciles, porque España estaba muy lejos, los ejércitos eran pequeños y no obstante, España logró mantener un territorio tan vasto, durante ese período gracias a la coalición de Estado e Iglesia. Las recién nacidas repúblicas no podían reconstruir la legitimidad colonial porque se trataba de hacer algo distinto, aunque muchos quisieron buscar monarcas para sustituir al rey español. Pero esos monarcas no funcionaron. Empezando por México. Entonces tuvieron que inventarse la legitimidad republicana. Pero no era una tarea fácil.

La legitimidad es lo que une espiritualmente a los seres con unas instituciones. Es lo que hace que en la mente de los individuos esas instituciones sean respetables y que la obediencia sea una exigencia.

Creo que todavía hoy, más de dos siglos después, la falta de una legitimidad fuerte, de una conciencia de que las instituciones son legítimas y que merecen ser obedecidas, es algo que sigue siendo muy débil. Subestimamos esa legitimidad perdida al inicio de la república y no hemos sido capaces de reconstruirla plenamente, de sustituirla, porque para hacer otra cosa había que crear un cuento, un mito, un relato creíble. En eso nos ha ido relativamente mal a los latinoamericanos.

JZ: Terminamos con los caudillos, que nacen después de la independencia, producto del miedo y la incapacidad estatal. Concentran el poder, no aceptan adversarios, tienen un ejército. Si uno junta todos estos elementos ciertos, esperaría que fueran seres detestables, que nadie los quisiera. Y, sin embargo, es al revés, los aman, los endiosan. Uno tiene ganas de clavar la mirada al cielo y clamar: ¡Por qué!

MGV: El poder del caudillo es carismático. Es admirado por sus seguidores. Páez por sus habilidades para domar a los novillos y nadar de una orilla a la otra del río. Por ser temerario y valiente.

El Caudillo hace algo que es muy frecuente, considera que el pueblo es el de sus seguidores y entonces la idea del caudillo es gobernar con y para los suyos; los otros son traidores, unos apátridas, enemigos, los que no hacen parte de la nación.