Elecciones 2022: Bolsonaro lanza una cortina de humo

Para muchos, la discusión no pasa de ser una cortina de humo para desviar la atención, una táctica repetidamente utilizada por Bolsonaro desde su campaña electoral. En enero, después del asalto al Capitolio por parte de partidarios del expresidente estadounidense, Donald Trump, Bolsonaro trazó un paralelismo entre la necesidad del voto impreso y el supuesto fraude que llevó a la derrota de Trump en las elecciones del año pasado – aunque el país norteamericano no utiliza urnas electrónicas y los dos asuntos no tienen nada en común.

“Si no tenemos el voto impreso en 2022, una forma de auditar el voto, vamos a tener un problema peor que Estados Unidos", dijo Bolsonaro el 7 de enero.

Queda claro que lo que Bolsonaro quiere es usar la misma táctica que usó Trump para enraizar la idea, desde mucho antes de la fecha de las elecciones, que él solo perderá en caso de fraude, aunque las encuestas no lo favorecen desde que Lula recuperó el derecho a postularse, en marzo de este año. La idea es incitar a su base – cuya agresividad es de sobras conocida – a salir a las calles y defenderlo, de forma similar a como hicieron los norteamericanos manipulados por Trump a principios de año. Bolsonaro sabe que, en Brasil, un país altamente militarizado y muy violento, ese tipo de insurgencia tiene un potencial mucho más destructivo que el que tiene en Estados Unidos.

El Supremo Tribunal Electoral (STE) también lo sabe. Hasta el propio presidente de la entidad responsable de las elecciones, Luís Roberto Barroso, viene intensificando su posicionamiento en el debate. “Una de las vertientes del autoritarismo contemporáneo es el discurso de que ‘si pierdo hubo fraude’”, afirmó Barroso este miércoles, 4 de agosto.

Será necesario permanecer muy alerta a todos los movimientos de Bolsonaro para deslegitimar las elecciones y poner en evidencia que su campaña es altamente antidemocrática y representa un peligro serio para la convivencia civil. Las instituciones deben mostrar su fortaleza porque, en un Brasil ya muy castigado y deprimido por la crisis autoritaria y la gestión catastrófica de la pandemia, que ya suma más de 550.000 muertes, plantear una batalla por impugnar un resultado que no le sea favorable a Bolsonaro es del todo irresponsable y puede resultar fatal.