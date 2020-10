Elecciones en Estados Unidos: los latinos se inclinan por los demócratas, pero Biden no puede dar su voto por sentado

Pero no por mucho. En Texas, casi el 38% de los latinos apoya a Trump, mientras que el 48% apoya a Biden. Esto marca un aumento con relación a los 32% de latinos que votaron por el actual presidente en 2018, una cifra también más alta de lo que John McCain y Mitt Romney, los dos candidatos republicanos anteriores, pudieron lograr.

En California, el 30% de los latinos dicen que tienen la intención de votar por Trump, según una encuesta de Pew Research. A diferencia de Texas, un 63% significativo dijo que votaría por Biden, lo cual no es sorprendente considerando que California es uno de los "estados azules".

Lo que realmente importa

Lo que nos muestran estos números es que los latinos en los Estados Unidos son generalmente moderados. En su libro "Hispanics and the Future of America” (Los hispanos y el futuro de Estados Unidos), Louis DeSipio argumenta que, a pesar del trasfondo religioso y conservador de muchos latinos, cuestiones como el aborto, la pena de muerte y los roles tradicionales de género, cuestiones a menudo vinculadas a la retórica republicana, rara vez impulsan la actitud política de esos grupos.

La educación y los servicios sociales tradicionalmente han asegurado la lealtad de muchos hispanos al Partido Demócrata, en particular los de ascendencia mexicana y puertorriqueña, afirma. Estos grupos tienden a favorecer un papel más amplio para el gobierno, que a menudo va acompañado de su disposición a pagar impuestos más altos para financiar los servicios gubernamentales, señala DeSipio.

Para los latinos, las preocupaciones políticas triunfan sobre la autoidentificación ideológica. Y para muchas comunidades dentro de estos grupos, la asistencia y los programas gubernamentales han sido vitales.

Como muestra una encuesta de Pew Research de septiembre, el problema que más preocupa a los latinos en 2020 es la economía, seguido por la atención médica y la pandemia de Covid-19. Ocho de cada diez latinos que están registrados para votar calificaron la economía como muy importante. Los latinos también expresaron mayor preocupación por la atención médica que la población votante en general, con el 76% de los votantes latinos calificándola como muy importante frente al 68% de los votantes en general. Lo mismo ocurrió con el brote de coronavirus, con un 72% frente al 62%.

El aborto, en comparación, fue calificado como muy importante por solo el 48% de las mujeres hispanas, un porcentaje que cae al 36% entre los hombres hispanos, según la misma encuesta.

¿Por que los latinos son ambiguos sobre Biden pero 'sintieron el Bern'?

A principios de este año, durante las primarias, los latinos ayudaron a dar la victoria a Bernie Sanders, un senador blanco de Vermont de 79 años, en estados poco probables, particularmente en el suroeste. Además, la mayor cantidad de las donaciones hechas por latinos fueron destinadas a Sanders entre todos los candidatos demócratas.