Elecciones en Honduras: riesgos y compromisos

Pero las reformas llegaron tarde, están incompletas y, en algunos casos, aún no se han implementado . Una nueva ley electoral, basada en parte en una propuesta de la OEA, fue aprobada en mayo de 2021, solo unos días antes de que las autoridades programaran oficialmente los nuevos comicios.

La ley introdujo algunas reformas, como la redistribución más equitativa de los representantes de los partidos en los puestos de votación y la reducción de los incentivos para la creación de “partidos de maletín” que supuestamente participan en las elecciones principalmente para obtener recompensas económicas. Pero omitió ciertos cambios que la sociedad civil y grupos de oposición habían exigido para evitar que se repitiera lo ocurrido en 2017, como requerir una segunda vuelta en los casos en que ningún candidato obtenga una mayoría en la primera vuelta (como fue el caso de Hernández en 2017 y 2013) y ordenar que se nombre a funcionarios no partidistas para dirigir los puestos de votación.

Solo hasta agosto se aprobaron las asignaciones presupuestarias adicionales para el Consejo Nacional Electoral y el Registro Nacional de las Personas, lo que retrasó sus procesos de adquisición y la entrega de nuevos documentos de identidad para los electores .

Sumado a esto, la nueva ley no especifica si las nuevas autoridades electorales deben tomar decisiones sobre los resultados y las controversias por unanimidad o por mayoría. En particular, el funcionamiento del nuevo tribunal, el organismo encargado de tramitar las controversias, aún no se ha concretado en una ley de justicia electoral. Por ahora, lo único que está claro es que aún se pueden presentar recursos contra los fallos del tribunal electoral ante la Corte Suprema si los motivos del caso son de naturaleza constitucional .

En cuanto al registro electoral, el nuevo censo electoral determinó que 5,1 millones de hondureños podrán votar, frente a los 6 millones que figuraban en el registro electoral en 2017 . Pero debido a los retrasos antes mencionados, más de 350 000 personas no habían recibido sus nuevas tarjetas de identidad a mediados de noviembre.

El Congreso recientemente tomó la importante decisión de no prorrogar la validez de los antiguos documentos de identidad más allá del 15 de noviembre. Según un destacado diputado del Partido Liberal, re-introducir en el último momento a casi un millón de votantes adicionales en el censo alimentaría la desconfianza de los ciudadanos en el proceso

D. El riesgo de un escalamiento

En este contexto en el que hay mucho en juego, nuevas instituciones mal preparadas y politizadas, la desconfianza de la población y la ausencia de un claro candidato favorito, los próximos comicios auguran otra disputa electoral potencialmente violenta o una prolongada agitación política . “Un escenario sin conflicto es muy difícil verlo”, dijo un analista político hondureño, refiriéndose a la probabilidad de que unos resultados polémicos provoquen protestas callejeras.

Un empresario coincidió: “Si gana el Partido Nacional [la presidencia], va a haber un clamor popular sin precedentes. Si gana Libre, habrá un conflicto político, con un Congreso probablemente controlado por el Partido Nacional” .

Representantes de los partidos Libre y Nacional, cada uno convencidos de que ganará, insisten en que reconocerán los resultados de unas elecciones libres y justas. Pero dudan de que el otro juegue limpio . Un resultado basado en un estrecho margen podría desencadenar una acalorada disputa, en primera instancia en el Consejo Nacional Electoral, que en su corta historia rara vez ha llegado a un consenso en los asuntos que se le han planteado, con divisiones entre sus representantes de los partidos Libre y Liberal por una parte y su miembro del Partido Nacional por el otro . El mismo problema se podría presentar en el Tribunal de Justicia Electoral, incapacitándolo para resolver controversias. Incluso si el tribunal funcionara según lo previsto, sus fallos pueden ser apelados ante la Corte Suprema, lo que podría generar problemas, ya que la Corte se considera cercana al partido de gobierno.

Para empeorar las cosas, los dos partidos con mayores posibilidades de ganar la presidencia (Libre y el Partido Nacional) parecen dispuestos a impugnar los resultados adversos en las calles, si lo consideran necesario debido a unos comicios presuntamente injustos.

Algunos temen que puedan utilizar las protestas callejeras para presionar a las autoridades para que fallen a su favor, o para aumentar su influencia en unas posibles negociaciones. Una retórica enardecida ya ha avivado una campaña electoral plagada de cada vez más violencia política: el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional ha informado de al menos 31 asesinatos de candidatos o de sus familiares por motivos políticos .