Estamos contratando: fellowship enfocada en la Amazonía brasileña

democraciaAbierta es un proyecto de openDemocracy con enfoque en América Latina. Somos un medio digital independiente que abre espacios para el debate democrático, inclusivo y pluralista sobre temas políticos, sociales y ambientales que nos afectan a todos/as. Las investigaciones de openDemocracy has sido citadas en los principales medios internacionales, incluidos CNN, Al Jazeera, Deutsche Welle y The Guardian, El País, y en Brasil en The Intercept Brasil, Agência Pública, Uol, Carta Capital, El País Brasil, entre otros.

Organización: openDemocracy / democraciaAbierta

Dónde: Esta es una oportunidad de trabajo remota

Periodo: A tiempo parcial, 20 horas semanales, durante tres meses, entre marzo y junio de 2020, con posibilidad de prórroga

Cuánto: 500 dólares mensuales, 1,500 dólares en total

Detalles de la fellowship

Buscamos periodistas que quieran desarrollar un proyecto de investigación en áreas relacionadas con la Amazonía brasileña y la justicia climática. El/a fellow debe presentar una propuesta.

Trabajando en estrecha colaboración con nuestros editores, el/a becario/a se centrará en desarrollar y aplicar su proyecto de periodismo. En la práctica:

● Llevar a cabo una investigación documental como parte de la planificación del proyecto, incluyendo la identificación de fuentes y datos

● Recolectar datos y entrevistas para desarrollar el proyecto

● Escribir el artículo o los artículos, si el proyecto lo requiere, para su publicación por democraciaAbierta y medios aliados.

El/a fellow debe dedicar 20 horas semanales a este trabajo. A lo largo del período, recibirá orientación continua y será invitado/a a participar en talleres.

Como postular

Buscamos solicitudes de periodistas que quieran adquirir o desarrollar su experiencia trabajando con investigaciones periodísticas, o investigadores que quieran adquirir experiencia en periodismo.

El periodismo de investigación es una habilidad especializada, por lo que es preferible una experiencia previa de al menos dos años, pero se considerarán todas las aplicaciones.

El/a fellow puede estar en cualquier lugar que sea relevante para el proyecto.

Para aplicar, el/la candidato/a debe:

● Tener familiaridad e interés en los temas cubiertos por democraciaAbierta

● Ser organizado/a, atento/a a los detalles y comprometido/a con la precisión

● Estar dispuesto/a a ser diligente con la verificación de datos y hechos

● Ser un/a excelente comunicador/a y disfrutar trabajar en equipo.

● Tener acceso a internet y participar en reuniones virtuales

● Nivel práctico de portugués, inglés y español

Envíe su solicitud online a través de este enlace hasta las 11:59 pm GMT, o las 8:59 pm hora de Brasilia, el 28 de febrero de 2021, incluyendo currículum, una breve carta de intención y ejemplos de trabajos anteriores.

Para responder cualquier pregunta sobre esta oportunidad, envíe un correo electrónico a Manuella Libardi ([email protected]), incluyendo en el asunto "Pregunta sobre la fellowship 2021".

Acerca de openDemocracy / democraciaAbierta

OpenDemocracy es un medio global independiente con sede en Londres. La oficina principal de democraciaAbierta es en Bogotá, Colombia, con una subdivisión en São Paulo. Nuestra misión es generar y difundir ideas con capacidad para impactar a diversas audiencias y transformar el mundo.