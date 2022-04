Feminicidios, la otra pandemia en América Latina

La madrugada del 24 de febrero de 2020 Alexa amaneció asesinada. La policía de Puerto Rico lo llamó "un hombre con falda".

Esa afirmación retumbó por el mundo y mostró la transfobia en los medios de comunicación y redes sociales y la desigualdad de la comunidad trans en los países latinoamericanos. Esa desigualdad no solo se siente en la falta de leyes que protejan a las mujeres trans de ataques de odio, sino en la falta de acceso a salud, trabajo estable y vivienda de toda la comunidad.

Y es que a la fecha no existe en ninguno de los países del Caribe una legislación que tipifique el transfeminicidio. Así mismo, tampoco existen cifras oficiales sobre este tipo de asesinatos, son organizaciones de la sociedad civil las que registran estas muertes y las que luchan por los derechos de la comunidad trans.

Aunque hay leyes tipificadas para el feminicidio y hay autores y legisladores que han buscado argumentar que las mujeres trans pueden ser cobijadas por esas leyes, y ha sucedido, depende siempre del juez si eso es posible. Por eso, es necesario que la ley avance y reconozca que las mujeres trans son mujeres, expuestas a los mismos riesgos, sino más, que las mujeres cisgénero.

La realidad de las mujeres y de las mujeres trans en América Latina es aterradora. Es entendible que las mujeres salgan a protestar y a exigir a sus gobiernos que las protejan y que pare la impunidad frente a las desapariciones y los crímenes de género. Es importante que la sociedad entera entienda que estos crímenes no son casualidad, no son noticias aisladas, no son chismes, ni exageraciones, ni accidentes. Son ataques a los derechos humanos de las mujeres que deben ser abordados por el Estado con firmeza hasta que cada una pueda estar segura sola, acompañada, vestida de cualquier manera, y en cualquier lugar.