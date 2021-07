El gobierno cubano vive en una profunda realidad alternativa

Eso es muy grave. Luego ha tratado de ir rectificando, pero con su nula visión de Estado no se da cuenta de la magnitud de lo dicho.

Hay que apelar a los milagros para ver que esto no haya desembocado en una masacre de civiles en Cuba, porque las manifestaciones eran a lo largo de toda la isla y brotaban como esporas en muchos rincones.

Ciertamente el mensaje es, no pasarán, pero ¿quienes no pasarán? Fue el pueblo el que se manifestó en las calles. No fueron los funcionarios convocados luego por el Estado, que los montaron en guaguas, los rearmaron ilegalmente con palos. No fue la policía. Y en algún punto, a través de los órganos de represión, lograron cortar las manifestaciones en muchos lugares por razones que son obvias. Pero quien no pasará es el mismo pueblo que el gobierno dice representar.

Esos son los riesgos que se corren cuando se designan a personas sin capacidad de estadista y cuando no son electas, porque si lo fuesen, en las próximas elecciones, uno tiene la ventaja de elegir a gente que tenga una mejor visión, una capacidad y una competencia mucho más demostrada. Pero ciertamente el mensaje es, no pasarán. Pero esta vez no son grupúsculos. Esta vez le están diciendo no pasarán al mismo pueblo.

SG. El gobierno no se lo esperaba. Tampoco se lo esperaban otros, como en Chile. Llega tarde a Cuba, pero lo hace en el momento perfecto. Ese cóctel explosivo de la crisis sanitaria, la económica, lo social, los apagones, se junta todo. Y cada vez más gente pierde el miedo. Es un factor que no teníamos antes.

En las cuatro horas y media de justificaciones las palabras más utilizadas son, tranquilidad y orden. Siempre fue el máximo objetivo de este gobierno. Y bueno, han perdido un poco el control y eso hace una diferencia importante.