La guerra contra los derechos indígenas en Brasil se intensifica

En los últimos años, esta lucha ha evolucionado hacia una campaña más organizada que busca la protección de los derechos constitucionales concedidos a los pueblos indígenas. El PL 490/2007, el proyecto de ley de hace 14 años al que el gobierno del presidente Jair Bolsonaro ha dado un nuevo impulso legislativo, puede ser el último acto del intento constante de borrar los derechos de los 900 000 indígenas de Brasil a sus tierras ancestrales.

Incluso antes de ganar las elecciones presidenciales de 2018, Bolsonaro dio a conocer su oposición a los derechos territoriales indígenas. Quejándose repetidamente de que la población indígena ocupa demasiada tierra en Brasil, Bolsonaro declaró en campaña que "Si llego a ser presidente no habrá ni un centímetro más de tierra indígena." Las posteriores declaraciones públicas de Bolsonaro dejaron claro que su administración trabajaría para erosionar los derechos de los indígenas hasta hacerlos inexistentes. En un momento dado llegó a comentar "Es una pena que la caballería brasileña no fuera tan eficiente como la americana, que exterminó a sus indios."

A partir de abril de 2020, la FUNAI, organismo ya infradotado que debe proteger a las más de 300 comunidades indígenas de Brasil, se ha visto aún más debilitada. Se aprobaron nuevas normas que permiten registrar intereses no indígenas en tierras reclamadas por comunidades indígenas pero cuyo proceso de demarcación no ha concluido. En efecto, esto sirvió para privilegiar los intereses del lobby agrícola al proporcionar un certificado que confirmaba que sus reclamaciones no afectaban a las tierras indígenas.