Hilse, bailarina venezolana en Bogotá: migrar es transitar

En consecuencia, reconocerse como migrante no es fácil: “Mi alma no es de migrante, no tengo esa facilidad de tránsito”, afirma.

Transitar, el verbo que usa Hilse para describir el moverse de un país a otro, describe ajustadamente su situación: es, según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), ir o pasar de un punto a otro por vías o parajes, o viajar o caminar haciendo tránsitos.

Aunque transitar no hace parte de la esencia de Hilse, el concepto lo asimiló a través del baile. “La danza prepara el cuerpo para andar, para atravesar, para migrar, porque en esencia es atravesar el espacio en un salón de danza, atravesarte a ti, al compañero y, a la vez, te dejas atravesar por la música, por otros cuerpos, por el contacto del otro. Me preparó para este movimiento que no fue demasiado hermoso al inicio, ni demasiado alegre, ni lleno de emociones bonitas”.

En los múltiples relatos que se han documentado de migrantes que llegan de Venezuela a Colombia, pocos se manifiestan preparados para transitar. Como en el caso de Hilse, encontrar algo que los ayude a facilitar el proceso de migrar es clave. “Para mí el desplazamiento geográfico, que implicaba un cambio absoluto de vida, estuvo amparado por la danza”. Su testimonio deja ver que el arraigo en una nueva tierra también se puede conseguir a través del arte y la cultura. Da cuenta de que, mientras haya manifestaciones o actividades que permitan que los migrantes tengan un polo a tierra, una actividad en la que se sientan reconocidos, su adaptación a un nuevo país puede ser menos traumática.

Hay, sin embargo, problemas estructurales que deben abordarse para lograr una nacionalización de los migrantes venezolanos que les permita el acceso a todos sus derechos.

“Hubo un tiempo en el que no decía que era venezolana” cuenta Hilse. “Prefería decir que era costeña”, añade. Costeños es como se llama a las personas que viven en las zonas costeras de Colombia; su acento es casi idéntico al de los oriundos de Venezuela, por lo que se confunden fácilmente.