La democracia, según Alain Touraine

Murió Alain Touraine (1925 - 2023), un hombre ligado vocacionalmente a América Latina sin renunciar jamás a su condición de francés.

Sobre la Europa de hoy reclamó el abandono de la apatía, de la autocontemplación del ombligo. Dijo que, si se niega, la crisis se profundizará y Occidente perderá todas las ventajas históricas que lo caracterizan.

En el plano económico, la política ecológica da respuestas al suicidio colectivo; en el plano social y cultural, el mundo feminista se opone a las contradicciones morales de la existencia que sigue dominada por los hombres. En el terreno político, la idea es que más allá del gobierno de la mayoría, está el respeto a las minorías y su reconocimiento integral.

Es original Touraine cuando asegura que la persistencia de los llamados modos de comportamiento preindustriales, junto a patrones altamente sofisticados de relación social, a los que debiera sumarse el peso del Estado en la articulación del proceso de desarrollo económico, no pueden explicarse con la teoría de la modernización. Se refiere a la supuesta "irracionalidad", al peso de la "tradición", y a la presencia de comportamientos preindustriales tal y como se observan desde la teoría de la modernización.

No abordamos aquí la crisis migratoria, ni el renacer del populismo de ambos polos. No obstante, los principios democráticos, con sus fortalezas y debilidades, son parte indisoluble de los actuales dilemas que agudizan los problemas que ya despuntaban cuando realizamos la entrevista en junio del 2010, cuando Touraine recibió el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Al concluir su discurso reiteró la principal razón de su trabajo y de su vida: “nuestro futuro depende de combinar la defensa de la pluralidad de las culturas con el universalismo de los derechos fundamentales, políticos, sociales y culturales”.

Antes de marcharme de su oficina en París saqué del maletín una botella. “Le he traído de regalo un vino chileno, de esos que a usted le gustan, con la diferencia que éste es de un sabor y aroma que está más allá de lo que podríamos denominar habitual. Decirle esto a un francés, me hago cargo, es una osadía o una pretensión abusiva. Pero es la forma de expresarle mi sincero agradecimiento por esta conversación”.

Respondió: “Seguro. No me cabe la menor duda que usted tiene razón, porque por lo que veo se trata de un vino chileno que pide degustación parsimoniosa. Mi presente para usted es que le he regalado una hora de mi vida”. Lo dijo con picardía, con cariño.

Entre su veintena larga de obras figura “Qué es la democracia”, publicada en 1994. Sobre ella gira esta entrevista que es un tributo a un hombre querido y sabio.

José Zepeda - Usted menciona tres condiciones básicas para la democracia: la representatividad de los gobernantes, que los electores sean y se consideren ciudadanos y la limitación del poder de los gobernantes. ¿Por qué no figura de forma explícita, en esta primera definición, el componente económico?

Alain Touraine - La democracia no es un tipo de sociedad -del tipo que me guste- ni tampoco que guste a la mayoría. Muchos alemanes eran nazis en los años treinta. Eso no significa que el nazismo fuese un régimen democrático. Tampoco diré que un gobierno que mejora la situación económica de su pueblo sea, por definición, democrático. Ese fue precisamente el caso de Hitler. Ese fue el asunto, algo más complicado, del gobierno de Stalin.

Sería un error olvidarse de que la democracia no es una manera de hablar de la sociedad. Es un concepto político. Ahora, por supuesto que hay que introducir variables económicas y sociales. Si digo representación de la mayoría, me parece lógico imaginar que la gente, no es en general partidaria de un aumento de la riqueza de la minoría dominante.