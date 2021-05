La violenta respuesta gubernamental a la protestas provoca una crisis humanitaria en Colombia

Pero cuando los cuerpos de seguridad del Estado dirigen una violencia indiscriminada y letal hacia ciudadanos que protestan legítimamente en las calles, una nueva línea roja se está cruzando.

Los hechos

El 28 de abril o #28A, hashtag con el que se difundió la convocatoria de la marcha, sindicatos, colectivos indígenas, políticos de la oposición y organizaciones civiles, hicieron un llamado para que los y las colombianas salieran a marchar con un propósito: protestar contra la Reforma Tributaria que Alberto Carrasquilla, entonces ministro de Hacienda, había presentado ante el Congreso, y que se consideró profundamente injusta con el común de la ciudadanía.

La reforma proponía extender la recaudación tributaria a las rentas más bajas, ampliando la base tributaria y que las personas pagaran impuesto de renta a partir de una base gravable de 2,4 millones de pesos (US$ 540) y desde 4,8 millones de pesos (US$ 1080) para las pensiones. A partir del 2023, además, la base se ampliaría aún más y todos los colombianos que ganaran más de 1,4 millones de pesos (US$ 378) al mes tendrían que declarar. Si se tiene en cuenta que el salario mínimo en Colombia es de 908.526 pesos, que equivale a 245 dólares estadounidenses, queda claro por qué los colombianos salieron en masa a la calle a protestar.

Desde el primer día de protesta, y en paralelo a las marchas pacíficas, se registraron algunos actos de vandalismo, pero sobre todo se registraron desmanes por parte de los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional. Mientras que los grandes medios reportaban escasamente los ataques contra civiles, las redes sociales, especialmente Twitter, se inundaron de denuncias sobre abuso policial y exceso de fuerza. Las marchas siguieron los siguientes días y Colombia se despertó a una nueva realidad: la Policía encargada de protegerlos estaba disparando a los manifestantes con fuego real.