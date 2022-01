Latinoamérica: panorama convulsionado en 2022

Es importante resaltar que Suramérica, según cifras de Our World in Data, es la región con más vacunados en el mundo con el 63,3% del total de su población completamente vacunada; incluso por encima de Europa que ocupa el segundo lugar con un total de 60,7%. Aunque durante varios meses Suramérica no tuvo acceso a las vacunas, en comparación con otras regiones más desarrolladas, fue una región que avanzó a pasos agigantados desde el momento en que obtuvo la primera dosis, admitiendo vacunas procedentes de China y Rusia que le US o EE.UU no han homologado aún a día de hoy.

Esto también puede explicarse porque es una región donde durante décadas han habido planes de inmunización exitosa frente a otras enfermedades como la meningitis, la viruela, el sarampión y la poliomielitis, lo que sentó las bases para una infraestructura necesaria para vacunar en masa y, además, creó una confianza hacia la vacunas que no existe en otras regiones.

A pesar de lo anterior, la región está lejos de superar la crisis sanitaria que persiste en todo el mundo. Aunque con un 63,3% la inmunización, la región supera la de otras regiones del planeta, la tasa está por debajo del umbral que la mayoría de científicos considera necesaria para lograr algo parecido a una inmunidad colectiva (por encima del 80%), aunque este concepto ha entrado en crisis con la variante ómicron y su capacidad de infección de individuos vacunados o de reinfección de aquellos que ya tuvieron una vez alguna variante de coronavirus.

Así mismo, la cantidad de niños vacunados varía drásticamente de un país a otro. Otro problema es el tipo de vacunas que se han usado en la región. En países como Brasil y Uruguay, sobre todo en la fase inicial, se usaron los antídotos chinos Coronavac y Sinovac, que son fármacos que está comprobado que sí protegen contra el virus, pero que no generan confianza suficiente y todavía no están aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos, aunque la OMS sí las aprobó en Junio de 2021.

A la fecha, el mayor problema es el manejo de la nueva variante ómicron, que se contagia extremadamente rápido (con una ratio de 1:16), que ataca fácilmente a los ya vacunados, y que ya provoca miles de muertos diarios en todo el mundo. Además, la realidad es que no todos los habitantes de cada país podrán tener acceso a los refuerzos que se recomiendan para mejorar la inmunización frente a esta variante en un plazo razonable.

Migración en aumento

Otro reto regional será el manejo de las olas migratorias hacia y desde la región, que ponen bajo la lupa el actuar de cada gobierno y cómo evitarán situaciones como la xenofobia y aporofobia.

Según el Plan de Respuesta 2022 de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), en 2022 habrá unos 8,9 millones de refugiados y emigrantes venezolanos en 17 países de América Latina y el Caribe, un aumento significativo comparado con 2021.

Para poder atender a esta ola migratoria, los 192 socios del Plan de Respuesta para Refugiados y Emigrantes (EMRP) solicitaron, en diciembre de 2021, hasta 1.790 millones de dólares para apoyar las necesidades de los migrantes venezolanos.