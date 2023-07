Miseria: las desaparecidas en democracia

Ojalá, incluso en esos vuelos en donde iban sus cuerpos narcotizados para ser arrojados desde el aire al mar y a los ríos. Espero hayan visto otra cosa que no sean los ojos de los verdugos.

Nosotras a los ojos de los verdugos, los seguimos viendo en los juicios que hubo en Argentina y que fueron el resultado de una lucha.

Todo estas cuestiones externas a las novelas las abordo después para generar ficción.

JZ: La segunda aclaración tiene que ver con la fuerza que da la unión de las mujeres, que es algo que ha demostrado el feminismo y que constituye un hecho histórico innegable de reivindicación que transforma a la humanidad, incluso en estos momentos. Sin embargo, existen movimientos que alcanzan el delirio y se aproximan al dogmatismo, a la intolerancia, a la irracionalidad, a posturas alejadas de contribuir a lo importante, la igualdad de derechos, de oportunidades entre hombres y mujeres.

DR: Es complejo. Los feminismos nunca fueron uno, siempre hay cuestiones transversales que son justamente las luchas de clases, incluso los feminismos coloniales, los que tienen en cuenta otras formas de opresión, como son las raciales.

Siento que más allá de unas teorías en cuanto a la situación política de América Latina y de Argentina en estos tiempos, son notables los avances que hemos logrado las mujeres interviniendo juntas como sujetos políticos, colectivos.

Fueron mujeres las que se aliaron para enfrentar a las dictaduras en varios países. Lo impensado, vencer el miedo del terror paralizador que fomentaban los Estados. Incluso juntarse para buscar a sus hijos en la tierra o para manifestarse con un pañuelo en la cabeza para hacerse ver y denunciar lo que estaba pasando.

A eso me refiero con la fuerza de las mujeres, por un lado, y por otro, a ciertos saberes tradicionales que siento que fueron usurpados incluso dentro de la literatura. A mí me nutrió mucho el realismo mágico que fue un movimiento que, curiosamente, tapó el nombre de muchas escritoras de América Latina. Fue un movimiento de hombres y siento que también nos sacaron la magia. Ni hablar de la partería tradicional. Con la Inquisición y las hogueras, nos damos cuenta de que la magia en realidad está asociada a las mujeres. En cambio, el realismo mágico es un movimiento exclusivamente de ellos.

JZ: La tercera aclaración y más allá del asunto social y político, es muy cierto que las mujeres se juntan para todo, para hacer las compras, para contarse historias, hasta para ir al toilette. ¿Porqué?

DR: Porque nos sentimos bien entre nosotras. Es lindo estar entre mujeres, acompañarse, es lindo escucharse. De ida y vuelta, nos acompañamos, vivimos juntas, crecemos juntas. Me pasa mucho salir con amigas, incluso en los festivales de literatura y que nos digan: “ay, están solas” y por ahí somos cuatro mujeres. Es tan rara esa percepción de que estamos solas, cuando estamos gratamente acompañadas.

JZ: Si hay algo atractivo en Miseria es precisamente cuando la historia se torna tierna. Por ejemplo, los pequeños detalles que alegran las vidas, porque sin palabras nos hacen saber que hay alguien que piensa en nosotros cuando encontramos en una soga nuestras zapatillas lavadas por manos que nos aman.

DR: Estoy muy atenta a esos detalladitos pequeños, y a la vez tan tiernos que siento que sostienen la existencia. Eso de que hay alguien que está pensando en vos, incluso en los niveles de indigencia más impensados. La mamá de Miseria, cuando la hija le dice que se va, ella sabe que ahí sí se queda sola, porque lo único que tiene es esa hija y sin embargo le da su bendición y le dice: “a dónde vayas, Miseria, yo te cuido de lejos”.

Hay cositas así con las que escribo que tienen que ver con cuidar mucho a los personajes y esos momentos de ternura. Es una pincelada que los humaniza y los convierte en esos personajes de los que yo misma me enamoro.

JZ: Una frase hermosa: “Una diosa te regaló un don porque tenés un corazón que puede cargar con él”. Cómo me gustaría que siempre fuese cierto, pero la verdad es que en demasiadas ocasiones una diosa o un dios regala un don a seres miserables.

DR: Yo tengo formación clásica. Siempre estoy mirando como desde el Olimpo. Entonces, no son dioses poderosos, sino que hay como semidioses con un lado fuertemente humano, que tienen un toquecito de divinidad. Pienso que Cometierra es una persona que lleva en el corazón algo con lo que puede cargar, por eso pone siempre el don en función de los demás y está atenta a las buscadoras, a esos rostros, a esos ojos fotocopiados que ella siente que le pueden indicar si tal o cual persona está viva a la hora de buscarla o de devolver un cuerpo a sus seres queridos.

Por cierto, que los otros existen, pero ni su don ni su corazón están al servicio de los otros. Su egoísmo es tan grande que anula la mayor virtud del don.

JZ: Cometierra habla de las madres de las desaparecidas que van a verla y en un momento piensa: “si nunca encuentro para aliviarles el dolor y la bronca es porque no hay”. Es una verdad muy dolorosa que da la medida de nuestra impotencia, saber que no existen palabras para ciertos pesares.

DR: Me pasó que varias veces me presentaron a mamás de chicas violentadas o desaparecidas. Siempre quería, pero no podía, ¿qué le puedo decir? El caso de Lucía Pérez es clave. Es un feminicidio brutal, porque la violencia que se ejerció sobre un cuerpo de 17 años fue terrible. En el primer juicio los jueces dijeron que no había sido un feminicidio, algo horroroso. A esa madre me la presentaron en medio de una acción en un espacio de eventos que se llama Mu. Yo realmente estaba enmudecida. No había una palabra que le pudiera decir, más que estar ahí, sentarme y acompañarla en silencio. Es como un abismo de dolor y no hay forma de llenarlo, al menos con palabras.

JZ: Usted usa repetidas veces la palabra asfixia para referirse a las buscadoras. Asfixia es falta de aire y la falta de aire es falta de vida. Es como si los que tienen desaparecidas, están muertos en vida.

Son una suerte de muertos en vida porque la marca de la muerte o la desaparición es como un tajo rodeado de la presencia de la incertidumbre, de qué pasó. Por el otro lado, muchos de los que se mueren buscan hasta el último latido. Hay allí una crueldad impresionante.

Me ha pasado perder por minutos a un hijo, en unas vacaciones en las que se alejaron de una pileta o del borde del mar. Me acuerdo de que me sentía como estar en una película que a medida que avanzaba me alcanzaba la asfixia y al borde. Piense que eso se prolonga el resto de la vida. Es un padecer muy ligado a la falta de aire.

JZ: La gente que busca a sus desaparecidas está dispuesta a todo para encontrarlas. Me pregunto si no se habrá encontrado usted con la circunstancia de que alguna mujer le preguntara si no sacó a su personaje Cometierra de la realidad y si pudiera ayudarla a tomar contacto con ella para que la ayude.

DR: Todo el tiempo. Cuando salió mi primera novela, Cometierra era una persona atrás de la otra. Me escribían. Vinieron a buscarme al trabajo, a mi casa, a las puertas de las escuelas de mis hijos. Me han escrito por todas las redes sociales preguntando si yo tenía el don, si les podía presentar a la vidente. Una mujer me clavó las uñas pidiéndome por favor que la ayudara, y ahí empezó a contar adelante de mis hijos, que tenía una hermana de la que no sabía nada desde hace 22 años; que ya ninguna entidad del Estado la buscaba.

Es la desesperación más absoluta la que lleva a recurrir a una vidente conurbana, súper precarizada, jovencita, que tiene supuestamente un don para encontrar a las personas que nos faltan. Eso, que es una ficción, se ha demandado de esa forma por familiares, por seres queridos, dan la pauta de lo que pasa en nuestros países.

JZ: Cometierra tiene la virtud de encontrar a desaparecidas, pero nunca ha tenido la posibilidad de ver a los verdugos de las desaparecidas.

DR: Estoy como jugando, pensando en hacia donde ella mira. Quiere hacerlo, aunque todavía no termino de escribirlo, de resolverlo por escrito. Seguro va a aparecer más adelante ya que me vengo planteando la escena.