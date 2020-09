Las morgues mexicanas están llenas de infamia

¿Cómo llegamos a dar tan poca importancia a las víctimas que ni se toma el tiempo de recolectar el género y el año de ingreso a la morgue de su cuerpo? ¿Qué tanto dice de México y de los que lo gobernaron desde 2006 y hasta la fecha? ¿Cómo se explica en un país con tanta capacidad organizativa y con instituciones de la importancia de la UNAM, después de decenas de planes para luchar en contra de la violencia y miles de millones de pesos gastados con este objetivo proclamado, si no por una falta de voluntad política, o mejor dicho, una firme voluntad de no ver el problema y de no actuar para resolverlo?

Que no se haya detenido la violencia es un fracaso en sí, pero el desafío es grande y el problema profundo. Que no se encuentren todas las fosas clandestinas, es una tragedia, pero se requiere tiempo para excavar en las montañas del país. Que no se identifiquen los muertos que están en las morgues del gobierno cuando sus familiares les buscan es una infamia para las autoridades públicas y una falta de empatía y de humanidad para los que ejercen una responsabilidad pública, sea a nivel local, estatal y, más aún, nacional.

Detrás de cada uno de estos cuerpos, hay una familia que sufrió la violencia y para la cual las autoridades políticas niegan el simple derecho de saber que un ser querido ha sido asesinado. ¿Cómo logran dormir los que gobiernan el país cuando saben que los millares de familias de desaparecidos buscan a sus seres queridos cuando los cuerpos están en las morgues del Estado desde hace meses?

El día que perdamos la capacidad de ser afectados por las víctimas de la violencia en México, perderemos nuestra humanidad.