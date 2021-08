Sin cunas pero con silbatos: los desafíos de las mujeres en el primer mes de la Constituyente chilena

¿Y ahora, quién cuidará nuestros hijos?

Además de la entrega simbólica de los silbatos, la Articulación Territorial Feminista Elena Caffarena también ha propuesto a la Convención un reglamento feminista que garantice la participación igualitaria de las mujeres en los trabajos de la convención. La propuesta fue entregada antes del inicio de la convención a 35 constituyentes que atendieron al llamado de la articulación. “Fue emocionante. Las mujeres lloraron, agradecieron", contó Teresa Valdés, del Observatorio de Género y Equidad. Esa propuesta de reglamento fue la misma que un grupo de mujeres constituyentes entregó a la recién electa Elisa Loncon en medio de la emotividad y alegría que se apoderó del Ex Congreso Nacional el día en que se instaló la Convención. "Estamos aquí para apoyarlas, para acompañarlas para lo que necesiten y para avanzar con la agenda feminista porque eso requiere transversalidad, interseccionalidad y hacer presente todo el tiempo que este es un tema de todas”, agregó Teresa Valdés.

Para las mujeres, ser electas es apenas uno de muchos desafíos en la política. Un estudio de la Unión Interparlamentaria, con diputadas de 39 países, identificó que el 81.8% de las entrevistadas ya había sufrido violencia psicológica en el ejercicio de su trabajo, mientras que el 44.4% de ellas informó haber sufrido amenazas. La violencia de género a veces empieza dentro de su propia casa, cuando la familia no apoya su deseo de ingresar en la política, pasa por los partidos políticos que las excluyen, y también por las campañas, cuando suelen ser duramente atacadas o silenciadas. Una vez electas, siguen expuestas a manifestaciones de la violencia de género y aún deben enfrentar las estructuras de los espacios de poder que no están pensadas para ellas.

Damaris Abarca, reconocida como una de las mejores ajedrecistas de América Latina, hoy electa constituyente, subió a su twitter la foto de la sala cuna que el gobierno había preparado para los hijos e hijas de las constituyentes: un pequeño espacio, con una ventana sin protección a ras de suelo y enchufes a la vista generó el rechazo unánime. La foto se hizo viral. "¡Chuta! Nos dimos cuenta de que nadie lo hizo antes en la política, porque precisamente no habíamos mujeres en los espacios de toma de decisiones”, dijo Abarca.

Desde ese día, mientras todavía debaten aspectos de su instalación, las constituyentes que tienen hijos, hijas, o adultos mayores a su cuidado corren -como muchas madres trabajadoras- entre sesiones, e incluso han tenido que ausentarse en algunos momentos. Los horarios de trabajo de la Convención y los lugares habilitados para el cuidado de niños/as son algunos de los aspectos que se espera sean debatidos para garantizar la participación política efectiva de las mujeres que integran la primera asamblea paritaria del mundo.

“¿Por qué no hay una guardería, una sala cuna? Cuando somos la mitad mujeres y sabemos que es un derecho laboral para las trabajadoras”, dijo Abarca. "Esas perspectivas tan de sentido común no se habían puesto sobre la mesa porque no habíamos mujeres. Ahora es muy importante que pensemos cómo hacer que todas las trabajadoras tengamos derecho a una sala cuna o jardín como corresponde, cercano a nuestros trabajos, y que las labores de cuidado no los tengamos solo las mujeres, si no la sociedad en general”, concluyó.

La historia de otras asambleas constituyentes de América Latina se hace presente en Chile. Hace unos meses, en entrevista con el sitio Im.pulsa, la constituyente boliviana María del Rosario Ricaldi levantó la alarma para que las mujeres chilenas le den un giro a la historia: “El trabajo del cuidado ha sido una tragedia (en la Asamblea Constituyente de Bolivia). Imagínate, te han elegido constituyente, sos del Valle, sos del Oriente, y tienes que cargar tu guagua (bebé) hasta Sucre (donde sesionaba la asamblea); muchas mujeres se han ido a ver en qué escuela ponen a sus hijos. Todo ese trabajo que implicaba dejar cocinado para salir corriendo, todo ese trabajo lo han cargado las constituyentes, porque su realidad no ha cambiado por el hecho de ser constituyente y toda la carga de la triple jornada recae sobre ellas”, relató Ricaldi. Para ella, la sociedad que piensa en cómo cuidar a esos chicos gana, en cambio, un trabajo de mejor calidad de las mujeres constituyentes.

Lo mismo pasa con la participación ciudadana. Valentina Leyton Mellado, que ha participado de las protestas de la revuelta social desde su territorio , se ve atrapada con jornadas laborales, de trabajo doméstico y cuidados, que dificultan su deseada participación en el debate constituyente. “Es complicado porque tengo que andar con mis dos hijos, que son pequeñitos, y ellos me impiden concentrarme en lo que quiero o a veces estoy dando mi postura y los niños me interrumpen", cuenta. "Vivimos en una sociedad que limita mucho a las mujeres en general y a las que somos mamás más aún. Pero de que me gustaría participar en el debate constitucional, me gustaría”.

La agenda de género se ha instalado en Chile como un piso mínimo desde el estallido social, pero aún hay vallas que saltar en la institucionalidad que ha resguardado las formas tradicionales por décadas. La asamblea paritaria es un hecho político que ha permitido transversalizar ciertos temas, elegir una presidenta mujer de la Convención, una mesa directiva y coordinaciones de comisiones paritarias, y fijar ideas sobre la igualdad, los cuidados y la participación de la ciudadanía en el proceso.

A fines de agosto las ocho comisiones que se crearon provisoriamente -1) Reglamento, 2) Ética, 3) Presupuesto y Administración Interior, 4) Participación Popular y Equidad Territorial, 5) Descentralización, equidad y justicia territorial; 6) Participación y Consulta Indígena; 7) Derechos Humanos, verdad histórica y bases para la justicia, reparación y garantías de no repetición; y 8) Comunicaciones y Informaciones- presentarán sus propuestas para iniciar la segunda etapa de la Convención: la discusión sobre los contenidos de la nueva constitución, con las comisiones y reglas definitivas. Así, todavía falta un trecho para descubrir cómo se materializará realmente la participación política de la mujer al interior de la Convención y en sus alrededores.

