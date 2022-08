Obtener un pasaporte, una odisea para los migrantes venezolanos

A Cristina Pedroza se le venció su pasaporte venezolano en octubre de 2020. A causa de la pandemia, postergó su renovación, sin pensar en los obstáculos que enfrentaría para hacer el pago del trámite en la página del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime). En tres meses sus intentos resultaron en vano.

Ella vive en Miami. Tiene la nacionalidad estadounidense; sin embargo, con el pasaporte de Estados Unidos no puede entrar a su país natal. “Al resto de los países del mundo puedo ir, pero no a la nación donde nací por normativas del Gobierno. Son cosas que uno no se explica”, señaló el 3 de abril a El Pitazo.

Desde enero de 2022, Cristina comenzó a hacer los intentos para ingresar a la página web del Saime, pero solo logró llenar los requisitos. “No hay manera de pagar. Me dicen que tengo que saber usar la página, que tiene un horario específico. Yo lo hice a las siete de mañana, como me habían indicado, pero no corrí con suerte, ha sido tedioso; así que lo dejé en manos de una amiga que me está cobrando una suma mínima. Sé que puedo entrar a Venezuela con mi pasaporte vencido, pero temo que luego no pueda salir, en la fecha prevista, si no logró renovarlo a tiempo”, señaló.

Un amigo de Cristina también se cansó de lidiar con la página del Saime desde Estados Unidos y pagó 700 dólares a una gestora, en Venezuela, para que le consiguiera la cita a su esposa, a su hija y a él. “Viajamos los tres desde Miami a México en febrero de 2022. Por cada pasaje pagamos 285 dólares, ida y vuelta. A esto hay que sumarle tres días de estadía. El trato fue excelente y me prometieron que en cuatro semanas me llegaría el pasaporte a mi casa en Miami”, contó.