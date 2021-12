Ortega habría escondido hasta 9.000 muertes por Covid-19 en Nicaragua

Muestra clara de esto fue que el gobierno Ortega no cumplió con una de las recomendaciones clave de la OMS que fue vacunar al personal médico durante los primeros cien días del 2021. Se inició la inmunización a una parte del personal médico hasta mayo y no se incluyó a los doctores de consultorios privados, que durante las olas de Covid-19 han apoyado en la atención médica ambulatoria. Asimismo, hubo denuncias en medios de comunicación de personal de primera línea de hospitales públicos que no fue incluido entre el grupo priorizado a pesar del riesgo que supone su trabajo en la primera línea de la infección. Como consecuencia, durante la segunda ola de la pandemia, que se dio entre julio y septiembre de este año, el Obsevratorio Ciudadano identificó 252 contagios en el gremio médico en Nicaragua.

Solo en septiembre de 2021 se retomó el envío de vacunas al país provenientes de países aliados al mecanismo Covax.

La vacunación en Nicaragua también fue politizada. En los puestos se colocó propaganda del partido gobernante y esta práctica se agudizó en las semanas previas a las elecciones del 7 de noviembre, en las que se reeligió Daniel Ortega. Y si bien no se les negó las vacunas a opositores, estos fueron víctimas acoso en redes sociales por acudir a vacunarse.

Asimismo, el personal médico y la población fue expuesta al contagio durante las jornadas de vacunación porque, entre marzo y septiembre, éstas estaban centralizadas en los hospitales, lo cual provocó filas enormes, personas aguardando lugar desde el día previo, bajo lluvia y sin distanciamiento. No fue hasta finales de octubre que las autoridades ampliaron las jornadas a los puestos y centros de salud y, finalmente, en noviembre desplegaron brigadas de vacunación casa a casa.

Presupuesto contra la Covid-19 sin ejecutar

Otro gran problema que revela el estudio es que el régimen Ortega no ha ejecutado el presupuesto anti-Covid.

El gobierno de Nicaragua realizó cuatro préstamos para combatir la epidemia, según medios oficialistas. Los préstamos fueron hechos por el Fondo Monetario Internacional, FMI, el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, el Banco Mundial, BM y el Banco de Integración Económica, BID.

La financiación fue así: el BCIE concedió cuatro créditos por el orden de 252,7 millones de córdobas (7,22 millones de dólares), el FMI 2. 642 millones de córdobas ($75,5 millones) en un programa sanitario y el Banco Mundial 197 millones de córdobas ($5,62 millones). Sin embargo, los datos de cómo se gastaron estos fondos no están detallados.

“Para acceder a estos el Gobierno tuvo que acceder a una serie de condiciones contractuales en las que se comprometió a transparentar la información sobre la covid-19: contagios, muertes, pruebas y compras. Pero esto se ha cumplido parcialmente. Se desconoce cuánto de estos préstamos ya se entregó a las autoridades y cómo se ha ejecutados”, refleja la investigación.

Nicaragua, dice el informe, también ha recibido más de 372 millones de córdobas ($ 10,62 millones) solo en donaciones realizadas por Taiwán, Austria, BCIE, BM y Unicef. Es decir, que el régimen ha acumulado más de 4.412 millones de córdobas ($126 millones) para enfrentar la pandemia de COVID-19, pero el 88% de ese dinero no se ha ejecutado y no hay informes públicos sobre la ejecución del 12%.

“Una de las pocas inversiones mencionadas por el Minsa, este año, es la mejora en la cadena de frío, con la cual ahora se pueden almacenar vacunas de ultracongelación, como la de Pfizer, pero se desconoce con qué fondos se realizó esta inversión. La opacidad también predomina en la inversión en vacunas. A pesar de hacer compras puntuales, se desconoce a cuánto asciende el contrato de vacunas con Rusia, y no hay claridad sobre el acuerdo que se hizo con Cuba para el envío de siete millones de vacunas”, indica el Observatorio.

El estudio deja claro que el problema no es solo sobre la transparencia sobre las cifras de muertes y contagios, sino frente a todo lo relacionado con la Covid.19. Ahora, con la llegada de la nueva variante Ómicron a la región, queda por ver cómo la enfrentará Daniel Ortega, recientemente reelegido con un 75% en unos comicios sin oposición, y si seguirá publicando cifras inciertas o si optará, ahora que concentra el poder absoluto, por beneficiar la salud de los nicaragüenses.