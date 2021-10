Otoniel: narco poderoso, pero no es Escobar

La operación para capturar a Otoniel involucró a más de 500 soldados y fuerzas especiales.

La pieza del puzle final que permitió capturar a Otoniel fue el discreto seguimiento continuado de los movimientos del capo, incluidos los camiones que llevaban su comida.

¿Se acabará el Clan del Golfo?

Diego Molano, ministro de defensa colombiano, llamó la captura del narco una "victoria para el Estado contra su mayor amenaza: el tráfico de droga".

La realidad, sin embargo, es que esta captura se da en medio de un boom en los cultivos de coca en Colombia. En 2019, los esfuerzos del gobierno Duque para disminuir el número de hectáreas de coca fueron contrarrestados por la resiembra y el aumento de los cultivos en zonas donde el Estado nunca intervino, pero, ¿a qué se debe la incapacidad crónica del Estado Colombiano para responder efectivamente al aumento de los cultivos ilícitos?

Las respuestas son varias: las acciones de erradicación forzadas se ven contrarrestadas por una resiembra acelerada y el aumento de los cultivos en lugares donde no es posible erradicar por cuestiones de seguridad al ser territorios sin ley; la reanudación de la aspersión aérea no ha logrado despegar y su uso es controvertido; no hay una política clara para arreglar los problemas y trabas del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos ilícitos (PNIS) que facilite la transición de los cultivadores, en su gran mayoría campesinos, hacia una economía legal; finalmente, hay núcleos de producción en territorios donde el Estado, simplemente, se ha inhibido.

Lo que muestra este contexto, es que el Clan del Golfo y sus actividades no terminarán con la detención de Otoniel. Lo que se podría esperar de la captura del narco es que, como ya venía haciéndolo, el negocio del narcotráfico se disperse y distribuya aún más.

El Clan del Golfo tuvo sus orígenes en el grupo Los Urabeños y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC. El grupo se distingue por su presencia dominante en el tráfico de droga transnacional. Para financiar mejor sus acciones, el Clan del Golfo ha recurrido a actividades como la minería ilegal y el microtráfico. Sus miembros, además, han sido señalados como los responsables de algunos de los asesinatos de líderes sociales en Colombia que, con su activismo, habrían llegado a molestarlos.

¿Qué sigue en la saga de Otoniel?

Después de capturado, la intención es que Otoniel sea extraditado de manera exprés. Pero el ministro de justicia, Wilson Ruiz, ha dicho que el proceso podría demorar cerca de cuatro meses, ya que la Corte Suprema de Justicia primero tiene que revisar todos los documentos remitidos por dos cortes estadounidenses para definir si la extradición procede. Mientras se define su extradición, Otoniel reside en los calabozos de la Dijin, en Bogotá, capital colombiana.

El miércoles 27 de octubre el presidente Duque hizo públicas en su cuenta de Twitter imágenes del capo tras la rejas con las siguientes palabras: “Alias ‘Otoniel’: Tanto dolor causado, tanto narcotráfico, tantas muertes, tantas masacres, tantos líderes y policías asesinados no podían quedar en la impunidad. Este es el destino de los criminales: los calabozos.” Y aunque, definitivamente, esta captura es un golpe acertado por parte del gobierno colombiano, está muy lejos de significar el fin del narcotráfico que, como bien decía el ministro Molano, es si no la más, una de las grandes amenazas criminales para la democracia y la justicia, no solo en Colombia, sino en el mundo entero.