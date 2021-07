Pedro Castillo, una nueva incógnita en la región

No cabe duda de que, con una victoria por un margen de solo 44.080 votos de un total de 17.628.497 emitidos, la tensión en Perú se va a proyectar toda la legislatura.

¿Qué trae Castillo?

Pedro Castillo representa a Perú Libre, partido de izquierda y, quizás para enviar un mensaje a su electorado popular en este sentido, uno de sus primeros anuncios fue que renunciará a su sueldo y que, además, pedirá rebajar a la mitad el sueldo de los congresistas. Sin embargo, Castillo ha manifestado posturas muy poco progresistas como oponerse al aborto, al matrimonio igualitario, al enfoque de género o a la legalización de las drogas.

Lo anterior muestra que, posiblemente, el nuevo presidente traerá mecanismos populistas para complacer al pueblo, pero optará por políticas públicas conservadoras, al menos en lo social y de derechos civiles.

En una entrevista con RPP Noticias, noticiero peruano, Castillo afirmó que él viene "de una familia que me ha inculcado valores y me ha criado con las uñas cortadas y eso lo voy a trasladar a mi pueblo. Primero es el pueblo, primero es la familia y primero es el país que me ha parido para defenderlo.”

Castillo es un maestro de escuela rural que surgió en la escena pública en Perú hace cuatro años como líder de una huelga nacional. Promueve constantemente valores familiares y cita pasajes de la Biblia para apelar a la moral y justificar su rechazo frente al aborto, al matrimonio igualitario o a la eutanasia, entendida como el derecho a morir dignamente que la Iglesia rechaza.

Lo que esto muestra es que, aunque haya ganado la izquierda, Perú mantendrá su talante conservador. Lo cierto es que Fujimori y Castillo, en sus respectivas posiciones, tienen más en común que opuesto frente a los temas que conforman la agenda del siglo XXI en Latinoamérica.