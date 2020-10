Plebiscito en Chile: la hora de quienes faltaban

El domingo 25 de octubre, un video se viralizó en las redes sociales chilenas. Nancy, una mujer mapuche, era entrevistada por quien al parecer es su hija, quien le pregunta qué espera de la votación de ese día. Nancy, sobre el inédito plebiscito para cambiar la Constitución que dejó Pinochet que consiguió la ciudadanía chilena, se emociona, mira al cielo, y dice: “Espero un país mejor para ti”.

Millones de chilenas y chilenos marcaron sus votos este domingo con la esperanza de que las cosas van a cambiar. Si no es para esta, para las generaciones que vienen. La opción ‘Apruebo’ a cambiar la constitución ganó con cerca de un 80% de los votos, al igual que la alternativa de que el nuevo texto sea redactado por un órgano 100% electo por la ciudadanía (y no compuesto en su mitad por actuales congresistas, como era la opción).

Los resultados repiten el mensaje con el que se movilizó la ciudadanía chilena en octubre pasado: No más abusos. En un país donde la desigualdad tiene a quienes ostentan el poder tienen un estándar de vida nórdico, mientras que otros viven en condiciones similares a las de África, no más abusos no es sólo un no a las instituciones que dejó la dictadura. No más abusos es también un clamor para que, por primera vez en décadas, se escuche con fuerza la voz de quienes se les ha negado el poder en todas sus formas.