Liberar las patentes de las vacunas Covid-19: ¿una panacea para la desesperación mundial?

En las organizaciones internacionales, la actitud altiva no es diferente y ha sido una constante en la política exterior brasileña desde la creación de la Sociedad de las Naciones. La exigencia de facilitar el acceso a la atención sanitaria, en general, es un tema constante en los alegatos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPAS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y varios otros.

Esta implicación global refleja tanto el interés del mundo exterior por el potencial de los países emergentes en diversos campos como la expresión cada vez más latente de estos países de proyectarse más activamente en la escena internacional. Refleja la necesidad de abordar la salud de forma solidaria y colectiva. Así fue cómo abrimos las puertas a una política global eficaz contra el Sida en varios países, superando diversas barreras. ¿Podría ser diferente ahora?

Las patentes no pueden ser un obstáculo para la vacunación universal y rápida. La situación es de extraordinaria emergencia global y requiere una solución extraordinaria y de emergencia. El acceso a las vacunas no debe estar determinado por el poder adquisitivo de cada país, ni por los intereses privados de los laboratorios farmacéuticos. No es lógico que hayamos sido capaces de superar diversas crisis sanitarias a lo largo de la historia de esta manera; no tiene sentido que hayamos desarrollado una serie de vacunas seguras y eficaces en tan poco tiempo, pero con un acceso dificultado por obstáculos comerciales, políticos y burocráticos.

Sabemos que es un proceso complejo, incómodo y quizás lento. Pero, ¿cuál es la alternativa? ¿Esperar? Basta con mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de que esto no es una opción.