La represión brutal en Nicaragua se acentúa

JZ: Y el ejército…

JCA: La policía, sus fuerzas parapoliciales. En el 90 hubo un esfuerzo de institucionalidad en el ejército. Con Ortega, todo eso se fue a la basura. Era una institución sumamente creíble, yo recuerdo que cuando estábamos en Nicaragua como organismo de derechos humanos nos invitaban a la presentación de sus informes. Hoy en día eso es impensable. Había diálogo, había interacción con el ejército, con la policía. Ortega, ha construido todo un modelo económico-político que gira en torno a mantenerse en el poder. Hará cualquier cosa -y ahí se explica el “vamos con todo”- para conservarlo y preservarlo, porque el modelo que ha creado, desarrollado y fortalecido en este último año, funciona únicamente con Ortega.

No hablamos de cualquier poder, sino del que se ejerce de manera absoluta, contrariando cualquier marco de normativa jurídica. En Nicaragua no hay una discusión legal, porque la ley no importa, la que se impone es la ley dictada por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En esa lógica hay que intentar entender las decisiones que adopta Ortega, que también están señaladas por la venganza, por profundos resentimientos. Ese señor no perdona que en el 90 el pueblo le haya dado la espalda. Y entonces nos castiga. Lo que hace no tiene sentido si se comprende que aquí hay una suerte de venganza hacia ciertos sectores. El CENIDH (Centro Nicaragüense de Derechos Humanos) donde trabajé hasta que en el año 2018 nos cierran, nos persiguen y nos criminalizan, surgió en el contexto de la pérdida del poder del Frente Sandinista, y acompañó las luchas en los años 90 contra el modelo neoliberal, pero el Frente no perdona. Nosotros acompañamos la denuncia de Zoila América Narváez Murillo por abuso sexual. Esa es una de las razones del cierre del CENIDH. Hicimos lo que teníamos que hacer, acompañar a la víctima. En el 2018 hicimos lo que teníamos que hacer, acompañar a las madres de los asesinados, y eso Ortega, Murillo y su cúpula no lo perdonan.

JZ: Para el Gobierno, todo lo que hay es una gran conspiración puesta en marcha por los traidores a la Patria, con el apoyo decidido del gobierno de los Estados Unidos. La oposición considera que esto es una burda falsedad. Pero ¿hay todavía muchos partidarios de Ortega que creen en eso?

JCA: Creo que sí. He tenido la oportunidad de comprobarlo. Incluso en 2020 hice una gira más allá de los partidarios que están cautivos en el país y que son casi secuestrados como la mayor parte de la población. Es decir, no tienen otra opción. El salirse de la fila del Frente o cuestionar a Ortega o a Murillo o cualquiera de sus decisiones, implica la cárcel, la pérdida del empleo en el mejor de los casos. Hay que ver ahorita, la saña con la que se ha perseguido a ex compañeros defensores de los DDHH como Dora María Téllez, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco. Salirte del redil, cuestionar a ese “líder” que ejerce un poder tiránico, implica ser aplastado.

Pero en el 2018, una parte importante de los que salieron a la calle eran militantes del Frente Sandinista, incluso ex compañeros de celda de Daniel Ortega. De tal manera que es verdad que hay una militancia cautiva, y ellos lo saben.

JZ: La brutal represión, la saña, la venganza, han creado un miedo considerable entre la población nicaragüense y también entre aquellos que siempre han levantado su voz y aportado con su intelectualidad o con su actividad política al desarrollo del país. Los efectos del miedo son muy nocivos.

Hay mucho miedo. Aquí hay terrorismo de Estado y pronto va a publicarse un informe interinstitucional en donde se plantea ese terrorismo de Estado. El miedo es un mecanismo importante para que Ortega mantenga controlado al país y neutralice las protestas. Salir a la calle a manifestarse tiene como consecuencia no solamente ir a la cárcel, significa un hostigamiento sistemático y brutal, un ahogamiento económico. Nosotros hemos documentado los casos de excarcelados políticos, muchos de ellos se han tenido que ir, porque el gobierno quiebra sus pequeños negocios, sus pulperías o sus hoteles. Hay algunos que tienen algunos emprendimientos y no se permite que entren los clientes. Todo eso genera miedo y estas personas, al final, se van porque no tienen forma de subsistir frente a quien les declaró la guerra. Porque, aunque la lucha ha sido cívica, el gobierno ha respondido con tácticas y mecanismos de guerra. No solamente me refiero a la Operación Limpieza en el 2018 done, el 4 de julio, murieron 38 personas: 31 opositores, cuatro policías y 3 miembros de las fuerzas de choque del gobierno. Según algunos estudios, como el informe Bellingcat del 12 de febrero del 2019, en esa operación actuaron hasta con once tipos de armas, con personas con experiencia militar, incluso con participación del ejército, para atacar y asesinar a la población que protestaba.

Luego vino una oleada de detenciones masivas. Más de mil personas fueron detenidas y procesadas, algunas de ellas condenadas a una pena de 216 años, como es el caso del dirigente campesino Medardo Mairena.

Es la política de hostigamiento, que se ha incrementado de manera considerable este año, como hemos visto con las detenciones de las últimas semanas. Estos se suman a los más de 120 detenidos que tienen meses y años de encarcelamiento.

Acabamos de celebrar una audiencia de seguimiento de las medidas provisionales donde le ha planteado a la Corte Interamericana que estamos ante situaciones de desapariciones forzadas que son crímenes de lesa humanidad.

JZ: Efectivamente, acaba de salir un informe de Amnistía Internacional (25 de agosto) que da cuenta de desapariciones forzadas y cita 10 casos específicos en Nicaragua. Da la impresión que la comunidad internacional se ha contentado con poco.

JCA: A lo mejor pudieran plantear posiciones más claras a las instancias políticas de los gobiernos. Los sistemas de protección, como la Comisión Interamericana, incluso la Alta Comisionada de Naciones Unidas, han hecho lo que han podido, pero recordemos que estos sistemas están limitados y carecen de acciones coercitivas.

He visto, y es mi esperanza, cómo algunos gobiernos han marcado una clara distancia, incluso gobiernos que apoyaron a Ortega, como México o Argentina, llamaron a consulta sus embajadores. Yo quisiera ver la votación en órganos políticos, porque una cosa es llamar a consulta, pero otra es el voto en órganos como la Asamblea de la OEA.