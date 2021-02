La represión en Cuba, vista desde dentro

Nadie, como dijo Václav Havel, está dispuesto a reconocer públicamente: yo digo que los amo porque les temo. No. Dicen, los amo porque hablan bonito, porque dicen que nos liberaron de las ambiciones del imperialismo estadounidense, que nos liberaron de Batista, que era un criminal. Los quiero por eso, porque pelearon en la sierra.

Quieren que vean lo que le va a pasar al hijo, a la hija, a la familia si se acercan demasiado a nosotros. El régimen, por su propia naturaleza, sabe que el miedo o el terror es un instrumento muy efectivo de control.

Ahora, también saben que llega un momento en que los pueblos sometidos empiezan a liberarse de ese temor, porque la situación es grave, y terminan rompiendo las cadenas. Eso va a llegar. Pero creen que, cuanto más castigo contra disidentes y pueblo en general, más tiempo les va a durar el beneficio.

JZ: Dicen que el Movimiento San Isidro de artistas, jóvenes, periodistas, académicos y gente de a pie, se organizaron para oponerse a las medidas represivas del Gobierno. El MSI, como se le conoce, combina, arte y reivindicaciones políticas. La de noviembre del año pasado se considera la mayor protesta en muchos años. JZ: Importa saber si esa fuerza puede mantenerse, o el gobierno ha logrado desconectarlo de la energía, apagarle el motor.

JDF: Una de las preguntas que más nos hemos hecho a raíz de los sucesos del pasado 27 de noviembre es si este movimiento podría consolidarse, seguir creciendo. Y el 27 de enero del 2021 la respuesta que nos llegó fue muy positiva. En estos dos meses transcurridos del 27 de noviembre al 27 de enero, el gobierno no logró mayores resultados, no consiguió apagar esa llama por completo, como por ejemplo sí lo hicieron en el 2003, cuando fuimos a prisión.

Recuerdo que durante la llamada Primavera Negra de 2003, salvo los líderes más comprometidos, la inmensa mayoría de los activistas y las personas de nuestro entorno se asustaron de tal manera -al ver las sanciones de entre 20 y 25 años de cárcel y las peticiones de pena de muerte- que muchos se apartaron, emigraron de inmediato. A seis meses, e incluso a un año de lo sucedido, todavía temían acercarse a los opositores.

En el caso del 27 de noviembre hubo crecientes muestras de solidaridad, de apoyo, de personas de a pie, no organizadas, que veían en Facebook, en YouTube, lo que estaba pasando, lo que el movimiento defendía y decidían acercárseles a brindarle respaldo.

Ellos son quienes mejor saben que no han podido controlar este grupo, que va a seguir creciendo y fortaleciéndose. No hay quien se entere primero de cómo está el sentir del pueblo, cómo vibra entre la población el deseo de cambio, que la fuerza represiva. Son los que recogen el estado de opinión. Son más rápidos que cualquier periodista independiente, que cualquier analista de la oposición.

La conclusión es: “la gente nos está perdiendo el miedo y cada vez son más. Esto se está poniendo malo”. A mí me han dicho en las últimas detenciones altos oficiales, incluyendo el jefe de la represión directa, un teniente coronel, que ellos saben que las condiciones - como les gusta mucho utilizar los términos marxista-leninista- objetivas para el cambio en Cuba están dadas, pero que las subjetivas no, porque la gente está para otra cosa y no para producir el cambio.

Yo me sonrío y le digo: “bueno, tú y yo sabemos que las condiciones objetivas están dadas desde hace mucho tiempo y que las subjetivas avanzan de una manera tan rápida que ustedes están tan asustados, que ya no saben qué inventar para evitar que lo inevitable se produzca en cualquier momento, que cientos de cubanos digan: “¡Basta! Quiero mi derecho, quiero mi libertad”.

JZ: Según el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, en su informe anual muy reciente, dice que las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba están más fuertes que nunca.

JDF: Coincido en cierto aspecto. Pero, en la esencia, difiero de Vivanco. El gobierno vive los momentos más difíciles a partir del primero de enero, cuando inició su llamada Tarea Ordenamiento, y las reacciones contrarias que surgieron desde diferentes sectores de la población.

No han tenido que retroceder de una manera notable, que podamos llamar franca derrota del régimen en su política, pero sí los hemos visto dar marcha atrás; justificarse de una forma que en otro tiempo no lo hacían.