Un año de Boric: en busca de una segunda oportunidad

Entonces, Boric se convirtió en un protagonista destacado en el acuerdo nacional alcanzado para intentar salir de la profunda crisis social y la violencia callejera. Entre los acuerdos alcanzados se dio inicio a un proceso constituyente, convenciendo incluso a sectores de derecha de la necesidad de una nueva constitución en Chile para salir adelante.

Como consecuencia de su inesperada victoria en la carrera presidencial, Boric moderó sus posiciones más radicales e impulsó acuerdos transversales con afirmaciones como "quiero que sepan que está en la voluntad de nuestro gobierno construir esos puentes y no dinamitarlos" en los que incluyó a sectores políticos que no pensaban como él, principalmente en la derecha, pero también con sectores de izquierda que no se sintieron representados por tal moderación. Algunos vieron los acuerdos como una traición y acusaron al presidente chileno de no cumplir con muchas de las promesas que hizo en campaña.

Una de las más relevantes fue ponerle freno al Tratado Transpacífico, que incluye a países como Canadá, Australia, Malasia, México, Japón, Perú, Vietnam y Nueva Zelanda. Durante su etapa de diputado Boric fue un opositor férreo a su ratificación, pero como jefe de Estado renunció a la facultad de frenar el acuerdo y ha negociado modificaciones en el documento de funcionamiento afirmando que: "Vamos a darle continuidad a esta importante cooperación multilateral que tenemos entre los países de la Cuenca del Pacífico de nuestra América”.