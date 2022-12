Venezuela: de la estafa revolucionaria y el robo del futuro, a la esperanza

El procedimiento de elecciones primarias va a desembocar no sin dificultades, porque la oposición es diversa, no es totalitaria, no es fascista, es plural y mucho más. Ahora ha incorporado sectores de izquierda que estuvieron acompañando a la estafa que significó la Revolución Bolivariana.

De manera que la respuesta es positiva. Vamos camino a derrotar democráticamente a quienes hoy ejercen el poder de manera no legítima.

Zenaida Fernández.

Este año se hizo un gran esfuerzo de consolidar lo que es la Plataforma Unitaria. No ha sido fácil por la diversidad de líderes de oposición que se han unido y también nosotros, como movimiento, que acompañamos, por muchos años, la gestión del gobierno, que como ha dicho Rodrigo, ha sido una estafa a la esperanza de una vida más digna.

Soñando con eso, estuvimos allí por mucho tiempo, hasta que en un momento nos dimos cuenta de que íbamos por un sendero equivocado, que no era lo que correspondía al anhelo de la población.

Entonces, la sumatoria que nosotros hacemos a la Plataforma Unitaria nos da pie para decir que el 2023, será de unidad y victoria. Habrá una reconstrucción de esta nación y las particularidades, las individualidades, tienen que ceder ante una realidad, ante la verdad de un país que necesita y requiere un cambio verdadero, para esos niños que nacen, para esa juventud que terminó huyendo de nuestra patria recupere lo que siempre fue suyo.

Señor Rodrigo Cabezas, ex ministro de Finanzas de Venezuela, hace no muchos días el Senado de los Estados Unidos aprobó por unanimidad un proyecto de ley del senador Rick Scott que establece medidas de presión de carácter fundamentalmente económicas al Gobierno de Venezuela. La respuesta por parte del Gobierno no se ha hecho esperar: es una nueva agresión del imperialismo norteamericano, y quienes apoyan estas medidas serían lacayos del gobierno de los Estados Unidos.

Mi apreciación como venezolano es que la solución a la crisis venezolana debe estar en nuestras manos. No soy partidario de sanciones económicas que hagan sufrir al pueblo de Venezuela. Nunca lo he sido. Esto no quiere decir que no le pidamos a la comunidad internacional que vigile a Venezuela, que esté atenta, porque en esta nación se violan los derechos humanos, los derechos sociales y políticos, porque en esta nación se instaló una autocracia que ha realizado elecciones fraudulentas como la del 2018.

Por tanto, una cosa es que tengamos una visión crítica sobre sanciones económicas y otra es que no le pidamos a la comunidad internacional que nos acompañe en la búsqueda de una salida democrática. Y por supuesto, el Gobierno utiliza en los últimos años una excusa, la del imperialismo, para intentar deshacerse de sus responsabilidades.

El imperialismo no fue el que torturó en Venezuela, el imperialismo no fue el que produjo una crisis macroeconómica de las dimensiones que tenemos. No es el imperialismo el que destruyó PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.) del 2014 al 2017. No fue el imperialismo el que sacó a Venezuela por impago de deuda externa en el 2016, cuando aún no había sanciones económicas de ninguna naturaleza.

No fue el imperialismo el que montó una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta que sustituyó a la que el pueblo había elegido por mayoría en el 2015. No es la economía internacional la responsable de lo que aquí ha sucedido.

El pueblo tiene la certeza de donde está la responsabilidad de la crisis venezolana. Y ciertamente abogamos por que la solución política traiga la solución económica y que en el camino las sanciones que se han tomado para presionar al gobierno de Venezuela a una salida democrática vayan disminuyendo y se supriman totalmente.

Tengan la seguridad de que sin sanciones vamos a producir en Venezuela un cambio político, democrático, masivo, popular. Va a haber un día de fiesta nacional en este país en el año 2024, cuando el pueblo pueda volver a decir que es libre y que tiene democracia.

Jackson Páez, usted es sociólogo y el más joven de este grupo que estamos entrevistando hoy ¿Cuál es la actitud de la juventud venezolana? Se lo pregunto por una razón fundamental, son más de 6 millones los venezolanos que, desesperanzados, han abandonado el país.

Como joven venezolano y preocupado por su país entiendo que la juventud venezolana hoy busca un futuro y lamentablemente no lo encuentra en casa.