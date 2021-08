Venezuela sigue cerrando el espacio cívico: otro golpe a las universidades

Otro antecedente ocurrió cuando murió el rector de la UCLA Francesco Leone y el consejo directivo nombró como rectora interina a la profesora Nelly Velásquez. De nuevo, en el Consejo Nacional de Universidades que se realizó el 26 de septiembre de 2017, los miembros de la Asociación de Rectores Bolivarianos (Árbol) solicitaron que se incluyera sin notificación previa la discusión del caso de la UCLA, a pesar de que el artículo 33 del reglamento del CNU establece que no se puede abrir la discusión de un punto de agenda si no está presente la representación de esa universidad. Ese día no se encontraba la rectora designada y el entonces ministro Roa utilizó su cuenta en Twitter, fuera de toda institucionalidad, para notificar que: “El único órgano facultado para designar autoridades en el caso de la UCLA es el #CNU”.

Al frente y en defensa

En diversas oportunidades, el profesor Enrique Planchart reiteró que no abandonaría la defensa de la autonomía universitaria y a pesar de estar aquejado de salud se mantuvo en el cargo, y solo se separó por contadas veces en permisos temporales.

Como lo refleja la página oficial de la USB, en la cual estuvo durante 48 años, en julio de 2009, al ser juramentado como Rector, Planchart advirtió las dificultades que se avecinaban: “La Universidad está amenazada; los valores de la Universidad no parecen compartidos por quienes administran el Estado en estos tiempos; estos favorecen instituciones que no son universidades, son escuelas de formación para gente que sea capaz de realizar tareas puntuales que pueden parecer importantes en este momento, pero que no tienen ni tendrán la capacidad de seguir su autoformación, de desarrollarse y adaptarse a los cambios (en el mundo) que son indetenibles”.

Fue profesor emérito de esta casa de estudios, matemático y Ph.D en Matemáticas de la Universidad de Berkeley, con una destacada trayectoria como investigador en Geometría diferencial, Geometría simpléctica, Educación en Matemáticas y Enseñanza de las Ciencias.

Participó en la creación y fue el primer coordinador, en el año 2000, del Programa Igualdad de Oportunidades (PIO), diseñado para nivelar académicamente a los estudiantes del último año de educación media diversificada de instituciones públicas para ampliar sus oportunidades de ingreso a la educación superior. En septiembre de 2018 dio un célebre discurso de bienvenida a la nueva cohorte de estudiantes que ingresaban a la USB en el que se dirigió con especial énfasis a los padres, expresando su preocupación por las carencias formativas y la poca preparación para enfrentar la etapa universitaria.

«Mandan a los estudiantes a estudiar aquí (en la USB) sin saber de matemáticas», haciendo una interpelación directa en referencia a los cambios aplicados en el sistema nacional de ingreso, en el cual las universidades fueron perdiendo la cuota de asignaciones y los ingresos empezaron a ser controlados casi por completo desde la Opsu. Por ello, ese mismo año se implementó en la USB un sistema de nivelación en línea llamado MECE (Mecanismo para el Empoderamiento de Competencias Educativas), que les permitía a quienes iban a ingresar saber qué necesitaban para prepararse y así disminuir la deserción.

En el año 2019, en una de sus últimas entrevistas, el Rector dijo que la crisis de la USB no era fortuita: “ha sido inducida por el gobierno nacional, que no reconoce el valor de las universidades para el desarrollo del país”, por lo que insistió en la necesidad de que la universidad se mantenga abierta.

«Es un enorme sacrificio para todos, lo sabemos. Este gobierno que se dice socialista ha hecho que el sistema universitario sea solo para un grupo de privilegiados, para quienes tengan transporte y puedan comer tres veces al día. Quedaremos con menos estudiantes y menos profesores, pero tenemos que seguir, porque lo contrario sería enterrar a la USB”.

