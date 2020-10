Un mundo formado por un millón de Adas

Hoy, en medio de múltiples crisis sociales y económicas mundiales, y de una pandemia, rendimos homenaje a Ada Lovelace - visionaria de la tecnología y malvada victoriana - con el fin de celebrar y estimular a más y más diferentes mujeres que diseñan las tecnologías de nuestro futuro.

Es imperativo que ampliemos sistemáticamente las oportunidades para que las mujeres resuelvan problemas sociales a gran escala, ampliando quiénes están incluidos en la definición del problema y el diseño de la solución de las tecnologías de vanguardia, especialmente la Inteligencia Artificial.

Se necesita un nuevo pensamiento estratégico dentro de la tecnología tradicional y las estructuras gubernamentales. Esta es nuestra política diaria y la lucha por la defensa en la Alianza para los Algoritmos de Inclusión.

Está ampliamente reconocido que la IA tiene un:

Son hombres en su mayoría los que crean, diseñan, implementan y despliegan los sistemas. En lugar de aumentar, el número de mujeres ha ido disminuyendo, en los últimos años. La falta de diversidad en los datos y en los propios algoritmos que proporcionan recomendaciones de noticias/ películas /videos /etc, y ayuda en la toma de decisiones de líneas de crédito / préstamos / contratación de empleo / asignación de gobierno / tratamiento médico /etc., lo que lleva a una revolución de la credibilidad. Falta diversidad en el tipo de organizaciones que crean los sistemas de IA de vanguardia de hoy en día: la producción científica de la IA está dirigida por un puñado de empresas estadounidenses o chinas, no por universidades, centros de investigación, organizaciones sin fines de lucro u organizaciones de base.

Todo esto se suma a que los roles de género se están eliminando muy lentamente del mundo físico, que está siendo modificado con viejas concepciones estereotipadas y asociaciones de género, raza y clase en nuevos modelos de IA y de toma de decisiones automatizada.

Según el Foro Económico Mundial, sólo alrededor del 22% de todos los desarrolladores de IA son mujeres; la mayoría de ellas se encuentran en los 10 países más ricos. (Estas cifras no incluyen a las mujeres limpiadoras de datos, moderadoras de contenido y trabajadoras de gigas del sur global que no son reconocidas, son pasadas por alto y mal pagadas). Todos ellos luchan por llegar (y ser) responsables de la toma de decisiones e inversores. Igualmente preocupante y aún más inaceptable es la falta de políticas y normas para acelerar la igualdad en los propios algoritmos, y de políticas para impedir los futuros desiguales que acechan en los datos y modelos antiguos que, si no se desmantelan, se endurecerán y evolucionarán hacia un Patriarcado 2.0 aún más eficaz.