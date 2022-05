No início de maio, poucas semanas antes da visita de Musk ao Brasil, a Vale S.A. – a quarta maior mineradora do mundo e a segunda maior produtora de níquel – fechou acordo com a Tesla para fornecimento do mineral. “Elon Musk se encontrar com Bolsonaro para discutir a 'proteção da Amazônia' é uma piada tão ruim que, espero, não convence ninguém”, tuitou Maurício Angelo, fundador do Observatório da Mineração. A Vale extrai níquel de várias partes do mundo, mas, no Brasil, tem operações controversas em terras indígenas na Amazônia.

Um dos principais projetos de Bolsonaro desde que assumiu o cargo é permitir a exploração de recursos naturais em terras indígenas protegidas. Em 2020, Bolsonaro promoveu o Projeto de Lei nº 191, que permitiria a extração de água, recursos minerais e orgânicos em territórios indígenas. O presidente chegou a usar a guerra entre Rússia e Ucrânia como pretexto para impulsar a lei, argumentando que reduziria a dependência do Brasil do potássio russo para a produção de fertilizantes e escancarando sua obsessão pelo assunto.

Fábrica da Tesla no Brasil

Musk já havia demonstrado interesse no país em 2020, quando iniciou conversas com representantes brasileiros para abrir uma fábrica da Tesla no Brasil, que seria a primeira da América Latina. Na época, o lugar mais provável para a fábrica seria Santa Catarina, que já abriga fábricas da BMW e da General Motors.

No final de abril, antecipando a visita de Musk ao Brasil, o governador do Amazonas, Wilson Lima, demonstrou interesse em trazer a fábrica da Tesla para a Zona Franca de Manaus. Wilson afirmou que o assunto estaria na pauta do encontro entre Bolsonaro e Musk, embora não esteja claro se foi discutido ou não. “Venham conhecer a Amazônia! A Amazônia está chamando vocês”, escreveu no Twitter.

Embora o Brasil tenha reservas consideráveis ​​de lítio, necessário para a fabricação de baterias para veículos elétricos, elas não seriam suficientes. Este é um problema para as possíveis ambições de Musk de trazer a Tesla para o Brasil, mas com uma possível solução na vizinhança.

América Latina: a terra do lítio

Além de níquel, a América Latina abriga as maiores reservas de lítio do mundo, incluindo o chamado “triângulo do lítio”. Localizado entre Argentina, Chile e Bolívia, a região concentra mais da metade das reservas conhecidas do mineral. Aqui, como em seu encontro com Bolsonaro, Musk também demonstrou sua crescente afinidade com a política de direita.