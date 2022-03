Da mobilização à solidariedade: o poder das lutas feministas na América Latina

Em 8 de março do ano passado, o México viveu um dos maiores protestos feministas da história do país. Milhares de mulheres e meninas tomaram as ruas da Cidade do México e de outras cidades. Nossas demandas eram claras: acabar com o feminicídio e o respeito aos nossos direitos humanos. Mal sabíamos que o mundo estava prestes a mudar drasticamente. Uma pandemia sem precedentes, com efeitos devastadores para as mulheres, foi declarada alguns dias depois.

As mulheres nas Américas sabem muito sobre pandemias, incluindo as pandemias de violência, discriminação e impunidade. A campanha anual "16 dias de ativismo contra a violência baseada em gênero" oferece uma oportunidade para refletir sobre os desafios futuros, mas também para se inspirar na resistência, resiliência, poder e solidariedade dos direitos das mulheres e movimentos feministas que cruzam fronteiras.

Em todo o mundo, vimos algum progresso em relação aos direitos humanos das mulheres e à igualdade de gênero. Essas mudanças são o resultado da pressão e dos esforços incansáveis ​​dos movimentos pelos direitos das mulheres, que se inspiram uns nos outros, apesar das longas distâncias e diferenças contextuais entre eles.

Na última década, vimos sinergias construídas entre coletivos feministas de diferentes partes do globo, especialmente aqueles da América Latina e do Oriente Médio e Norte da África — talvez porque nossas realidades tenham mais em comum do que acreditamos e porque os avanços recentes, infelizmente, ainda não se traduziram em transformações substanciais na vida de mulheres e meninas.

Na América Latina e no Caribe, como no Oriente Médio e Norte da África, muitas ameaças ainda estão presentes. Talvez as mais graves sejam as relacionadas à violência patriarcal. Essa violência continua a aumentar, especialmente contra mulheres de comunidades historicamente marginalizadas que sofrem múltiplas formas de discriminação, como mulheres indígenas e negras, mulheres rurais, trabalhadoras do sexo, lésbicas, mulheres bissexuais e trans, entre outras.

Fatos devastadores

A cada duas horas, uma mulher é assassinada na América Latina e no Caribe. As medidas para proteger mulheres e meninas são inadequadas em toda a região, enquanto as investigações de casos de violência de gênero – incluindo violência doméstica, estupro, homicídio e feminicídio – são frequentemente insuficientes ou simplesmente rejeitadas.

Um dos países mais afetados é o México. Até no final de setembro, houve 2.104 assassinatos de mulheres em 2021, dos quais 736 foram investigados como feminicídios, de acordo com o Sistema Nacional de Segurança Pública do país.