Boric também vem sofrendo durante sua gestão justamente por não ter sido – até agora – capaz de lidar com a precariedade econômica que assola o país. Em 2022, seu primeiro ano como presidente, a economia chilena experimentou uma desaceleração econômica mais acentuada do que a observada nos países da região e as projeções para 2023 não são muito animadoras.

Diante desse cenário, a extrema-direita – versada nas táticas populistas que ganharam espaço ao redor do mundo nos últimos tempos – tem apelado para as necessidades das pessoas que sofrem as consequências de uma economia em declínio.

A estratégia fica clara no tuíte de Kast após a vitória de seu partido nas eleições dos candidatos constituintes no último domingo. “Nós, Republicanos [seu partido], não temos o que comemorar, porque nosso país não vai bem e há muito trabalho a fazer. Mas há esperança", escreveu. Dessa forma, Kast empatiza com os cidadãos ao afirmar que sua raiva é justificada e coloca e coloca a si mesmo a ao seu partido como solução.

Com a derrota da inovadora Convenção Constitucional, o Chile tornou-se um experimento político desconcertante. O processo constituinte serviu de bancada de testes para processos desse tipo ao redor do mundo, que terão que aprender com os múltiplos erros cometidos e resgatar alguns dos acertos, que sem dúvida houve.

O Chile terá uma nova Constituição, que foi a saída que a classe política encontrou para canalizar o desconforto de uma massiva e violenta manifestação social que abalou os alicerces da sociedade chilena. A direita terá todo o protagonismo na redação da segunda tentativa enquanto a esquerda deve fazer uma autocrítica para aprender com seus erros e trabalhar para deixar sua marca no texto que será escrito este ano.