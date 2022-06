Más de 100.000 desaparecidos siguen impunes en México

Señalamos como base fundamental la importancia de la participación de todas las entidades del Estado. No en soledad, si no con el acompañamiento de los colectivos de víctimas, de las organizaciones de la sociedad civil, como instancias esenciales para la construcción de una política nacional que recoja todas las particularidades. Entendemos que no todos los Estados tienen la misma situación y por lo tanto es un trabajo en el que tendrán que fijarse metas de corto, mediano y largo plazo. Hay que ser realistas. Es una situación muy dolorosa y llama a la conciencia de la ciudadanía, de toda la sociedad mexicana a tener empatía con las víctimas.

JZ: El informe de Naciones Unidas recoge diversos testimonios de familiares de víctimas, uno de ellos, el de una menor de edad. Dice textualmente así: “Nunca había imaginado antes estar acá con ustedes hablando de la desaparición de mi mamá. No pensaba que esto existiera o que podría pasarme a mí. No es el tipo de cosas que te enseñan en la escuela cuando de pronto desaparece tu mamá. No tienes idea de lo que hay que hacer. Es una pesadilla que se reinicia cada día”. Aquí nos topamos, precisamente, con la necesidad de socializar el tema a través de toda la nación mexicana, tal cual lo señala el informe. Que se realice una campaña de concientización nacional.

MRV: Estuve presente en ese testimonio. Una cosa es contarlo y otra es escucharlo de viva voz. Imagínese, hay que visibilizarlo, hacer campañas para asumir que esta es una situación que está presente, que ocurre. De hecho hemos visto algunas campañas a partir de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que a través de un mapeo ha puesto en conocimiento a la ciudadanía y sobre todo de los jóvenes esta realidad. Es preciso recomendar a dónde recurrir, cómo informar, cómo acudir a las autoridades. Deben ser campañas que permitan, además, medir el grado de apropiación o de conocimiento de esta dolorosa situación de la que son víctimas muchísimas familias.

La empatía que algunos funcionarios han mostrado en los diálogos que hemos sostenido, precisa ser multiplicada. Todo sugiere que se trata un drama que debe ser interiorizado como un problema en el que hay que dar una respuesta efectiva al fenómeno de la desaparición forzada.

JZ: El informe señala constantemente el hecho de que si no participa el Estado en su conjunto, cada una de sus dependencias en la solución del problema de las desapariciones, no se va a resolver el problema.

MRV: El diseño de la política nacional requiere de la participación de todos los poderes del Estado, de las autoridades en el ámbito federal, estatal y municipal. Las entidades autónomas con una activa participación de la sociedad, de los colectivos de víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil. El diseño requiere la reflexión sobre la base de ¿cuáles son las condiciones mínimas? Las voy a repetir, porque me parece importante que se conozcan ampliamente.

Primero, reconocer y tomar en consideración los criterios de responsabilidad de los servidores públicos.

Erradicar las causas estructurales de la impunidad.

Abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública.

Visibilizar, informar y sensibilizar sobre las desapariciones en México. El fenómeno está ocurriendo cada día, afecta a miles de personas.

Implementar debidamente el marco normativo jurisprudencial e institucional en todo el país. Está la creación del Sistema Nacional de Víctimas, existen los protocolos homologados de búsqueda e incluso el protocolo especial para la búsqueda de niños, niñas y personas desaparecidas. Son herramientas que tiene que usar el Estado. Existen también protocolos de investigación, de búsqueda.

La norma en sí misma no soluciona el problema. Lo importante, cuando se tiene la norma, es aplicarla, darle vida y a partir de ello, medir los resultados.