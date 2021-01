2020: la desintegración física y moral de la sociedad brasileña

En esta situación que vive Brasil, queda preguntar a las instituciones y a las personas: ¿quiénes están realmente pensando en el bien del país y de las generaciones futuras y quiénes solo se preocupan por los intereses personales?

Gal Eduardo Villa Boas, en Animus, Asesor Legal 11/11/2018, www.conjur.com.br

La suma de los hechos y cifras no deja lugar a dudas de que la respuesta del gobierno brasileño a la pandemia de coronavirus ha sido absolutamente desastrosa, si no criminal; y su plan de vacunación masiva de población es un caos, si no un engaño.

Brasil ya tiene 7,5 millones de contagiados y unos 200 mil fallecidos, y las autoridades siguen actuando como unos payasos irresponsables y burlones. Y a pesar de todo esto, el general Eduardo Pazuello sigue como ministro de Salud, sin saber nada sobre pandemias, o planificación o logística.

Simplemente porque es una nulidad más de un gobierno que no existe, que no tiene objetivo ni estrategia, y que no es capaz de formular políticas públicas que tengan principio, medio y fin.

Por eso, el fracaso frente a la pandemia se repite monótonamente en todos los planes y áreas de acción de un gobierno que se contenta con observar, con aire de burla, la desintegración física y moral de la sociedad brasileña, a la vez que estimula la división, el odio y violencia entre los propios ciudadanos. Es la misma negligencia y omisión con la vida que viene manteniendo ante el avance de la devastación ecológica de la selva amazónica, el Cerrado y la región del Pantanal, con cifras que vienen provocando un escándalo mundial contra Brasil.

Basta con examinar las cifras para medir la dimensión del desastre, comenzando por la economía, que había estado estancada desde antes de la pandemia. Las estimaciones para el PIB brasileño de 2020 son de una disminución de alrededor del 5%, aunque el PIB brasileño ya venía cayendo en 2018 y en 2019, cuando creció solo 1,1%. Pero lo más importante es que la tasa de inversión de la economía, que cayó del 20,9% en 2013 al 15,4% en 2019 y se espera que caiga mucho más en 2020, según todas las previsiones de las principales agencias financieras nacionales e internacionales.

Para empeorar las cosas, la salida de capital del país, que había sido de 44.900 millones de reales (unos $8.500 millones de dólares) en 2019 – la mayor desde 2006 – casi se duplicó en 2020, alcanzando los 87.500 millones de reales ($16.500 ) y señalando una creciente desconfianza y aversión de los inversores internacionales hacia el gobierno de Bolsonaro y su ministro Paulo Guedes, a pesar de sus celebradas reformas laborales y de seguridad social.

Por esta razón, en 2019 Brasil simplemente fue excluido del Índice Global de Confianza para la Inversión Extranjera publicado por AT Kearney, una consultora norteamericana que nombra los 25 países más atractivos para los inversionistas extranjeros, el mismo índice en el cual Brasil ocupó la tercera posición en 2012 y 2013. Al mismo tiempo, la participación de la industria en el PIB nacional, que era del 17,8% en 2004, se redujo al 11% en 2019, y debería reducirse aún más en 2020 y 2021; y el desempleo, que era del 4,7% en 2014, aumentó al 14,3% en 2020 y se espera que continúe aumentando este año.