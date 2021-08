Los abusos sexuales de la Iglesia, un crimen aún sin reparación

CB: Tal vez no con ese lenguaje, salvo en sectores muy tradicionales. Pero, implícitamente, la iglesia está lejos de haber superado su naturaleza patriarcal y misógina. La mayoría de las académicas mujeres, desde la década del 70, destacan que para que suceda una relación abusiva, debe haber un horizonte de sentido, un ambiente que posibilite que dicha relación emerja. Estos significados culturales asociados al ser varón, al ser mujer y, las relaciones de poder tienen un rol para permitir, justificar y mantener dinámicas abusivas.

¿Qué es lo que dice el dogma patriarcal? Hay dos tipos de seres humanos, los varones en una posición de poder y privilegio, y las mujeres desprovistas de una subjetividad valiosa. Ellas son “cosas”, propiedades. Cuando una persona violenta a otra la deshumaniza.

La cultura patriarcal, no solo es parte de la iglesia, lo es también del mundo secular.

En el último capítulo del libro digo que la cultura patriarcal y misógina católica, que fue tan grotesca durante tantos años, los hombres estaban destinados a la razón, al conocimiento, a lo intelectual y por tanto al espíritu; y la mujer era asociada a todo lo sombrío, la sexualidad, la emocionalidad, al ámbito pecaminoso.

JZ: Si uno pregunta a la gente cuál es la razón de los abusos por parte de la Iglesia, la mayoría se inclina por el celibato.

CB: Contrario a la opinión pública hay bastante investigación que apunta a que no es cierto que el celibato te convierta de manera automática en un depredador sexual. La mayoría de los abusadores, no solamente dentro de la iglesia, no son célibes, son personas que tienen una vida sexual activa y además son abusadores sexuales.

Lo que sí sabemos es que el celibato puede ser un factor relevante combinado con otros elementos de riesgo. Ligado con otros factores, como el miedo a la sexualidad, con un imaginario sexual oscuro, con una tendencia al secretismo, con un entorno clericalista que deja a los sacerdotes fuera del mundo, sin vinculación con las mujeres ni con el mundo laico, sin hablar y sin acompañamiento sobre como experimentan sus vidas de celibato.

Para un porcentaje considerable de sacerdotes el celibato más que potenciar una vida de servicio pastoral, puede ser una fuente de enfermedad mental, de depresión, de soledad, de aislamiento. En tales casos el celibato, en vez de bendición se transforma en condenación. Un porcentaje no menor de sacerdotes está a favor de que se revise el celibato obligatorio.

Por lo demás, muchos de los defensores acérrimos del celibato obligatorio no mencionan que la iglesia, más de la mitad de su historia, no tuvo la obligación de una vida célibe obligatoria. Es algo que se establece de manera definitiva en el siglo XIII y con precario éxito.

Es la punta del iceberg de un problema mucho más complejo, que no abarca solo a los abusos, sino como los sacerdotes viven su sexualidad, su afectividad, como también el escaso acompañamiento y la poca preparación que muchas veces tienen, como tampoco el respaldo ni la supervisión necesaria.

JZ: ¿Podríamos decir que el primer paso en el camino de la superación del problema de los abusos es reconocerle su condición a las víctimas?

CB: Creo que hay progresos desde que se inició la crisis y como estamos hoy. Se avanza cierto trecho en el reconocimiento de las víctimas, se lleva un debate como diálogo abierto.

Cuando uno lo escucha, tiene a veces la sensación de desaliento, porque aunque en lo público se afirma la gravedad de la crisis, las actitudes reparatorias son ambivalentes. La iglesia chilena alega que no hay responsabilidad institucional jurídica, y que una reparación económica no corresponde. No solo se trata de pedir perdón público, sino de reparar judicialmente. Y una de las herramientas es la reparación monetaria.

JZ: Es claro que le queda un largo camino a la iglesia para superar el problema, porque lo que perdió es la confianza de los fieles. Perder la confianza es perderlo todo para la iglesia. Me paso a la otra vereda ¿cuál es el deber de la sociedad?

CB: Hay actitudes transformadoras. Por nombrar solamente el caso irlandés, que me parece paradigmático. Los informes que salieron en el 2009 fueron demoledores, no solo sobre el modus operandi para eludir, no reparar y encubrir a los victimarios, también el tema de las redes de poder y como la sociedad secular tuvo un papel en el encubrimiento.