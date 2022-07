Tras sufrir amenazas, un ambientalista del Amazonas brasileño planea huir de su casa

El 6 de junio, dos familias del Lote 96 informaron de que habían oído disparos cerca de sus casas a las 3:30 de la madrugada. Ambas familias huyeron de sus casas y se escondieron en el bosque hasta el amanecer.

La abogada de la familia Peixoto, Rutileia Emiliano de Freitas Tozetti, dijo que sus clientes no están involucrados en los recientes disturbios. "Nos sorprendió tanto como a los demás la noticia. Peixoto se preocupaba por el bienestar de las familias y los niños y nunca se tomó la justicia por su mano, como hacen muchos otros. Confiaba en el sistema judicial", nos dijo Tozetti por teléfono. "Sus herederos, una viuda de 78 años y un hijo de 56 con problemas de salud, no quisieron faltar a su deseo de querer resolver esto legalmente y no a través de la violencia". La Unidad de Policía Agraria del estado de Pará nos dijo que está investigando el caso y que los detalles son confidenciales.

En la actualidad, en el Lote 96 viven 57 familias que cultivan cacao, plátanos y otros frutos autóctonos con las técnicas agroecológicas que les enseñó Teófilo. A mediados de julio, las autoridades locales deben presentar una evaluación sobre el Lote 96. Si la evaluación es favorable, las familias obtendrán el derecho a vivir y trabajar en la tierra. Theofilo dice que se siente optimista sobre su futuro, pero no sobre el suyo.

Él, Natalia y sus cinco hijos planean ahora abandonar Anapu para siempre, dejando atrás su hogar, su vida y su granja. Theofilo dice que cree que siempre será un objetivo.

"Ganas el caso, la cobertura mediática desaparece, la protección del Estado se retira. Entonces, un día, salgo a comprar el pan y me matan. Ya ha ocurrido antes, y la situación no era tan grave como ahora", dijo solemnemente. "No importa dónde vaya, nunca tendré lo que tengo aquí. Mi vida está aquí. Cada árbol que planté es como un hijo para mí". La voz melosa de Erasmo Alves Theofilo se quiebra un poco. "Pero tengo que conservar mi vida".

Erasmo y Natalia iniciaron una campaña de crowdfunding para cubrir los gastos de traslado a una ciudad más segura. Se pueden hacer donaciones aquí.

***

