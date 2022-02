Indígenas no contactados, nuevamente amenazados en Brasil

En enero de 2021, Funai, la agencia federal brasileña de asuntos indígenas, decidió no prorrogar una orden de protección de tierras para el grupo indígena no contactado Igarapé-Ipiaçava; tras una protesta pública y una presión legal, la orden de tierras se prorrogó seis meses. Documentos confidenciales filtrados al grupo de defensa Survival International muestran a altos funcionarios de Funai intentando desacreditar un informe técnico que recogía pruebas de la presencia indígena no contactada en noviembre de 2021.

Los documentos filtrados también muestran que el presidente de la Funai, Marcelo Xavier, se reunió con su compañero leal a Bolsonaro y senador Zequinha Marquinhos, quien está abiertamente en contra de la Orden de Protección de Tierras, para discutir el informe confidencial. Según una investigación de la agencia de noticias brasileña O Joio e O Trigo, durante más de cinco meses la Funai habría ignorado otra denuncia de un grupo indígena aislado no identificado anteriormente, Isolados da Marmoré Grande, en el estado de Amazonas.

Contra los intereses indígenas

La agencia federal de asuntos indígenas de Brasil despreció nuevas pruebas de grupos indígenas no contactados encontradas por dos expediciones en la Amazonia el año pasado, lo que aumenta la preocupación por la interferencia política en el organismo gubernamental y la creciente amenaza para la supervivencia de los grupos indígenas en aislamiento voluntario.

Los críticos dicen que cada vez está más claro que la agencia actúa en contra de los intereses de los grupos indígenas aislados. Los documentos filtrados en enero muestran una aparente artimaña política para desacreditar las pruebas sobre el pueblo indígena no contactado Igarapé-Ipiaçava en el estado de Pará. Otra investigación reveló que la Funai ha ignorado los informes sobre un grupo indígena aislado, hasta ahora desconocido, en el estado de Amazonas. Una decisión del organismo gubernamental, ahora anulada, intentó aumentar la carga de la prueba requerida para proteger a los grupos indígenas no contactados.

"Es una violación del derecho a la vida. No estamos hablando de derechos humanos como un concepto amplio aquí, es su derecho a la supervivencia como seres humanos lo que se está negando", dijo Angela Kaxuyana, miembro ejecutivo de la organización indígena amazónica brasileña COIAB.

"Para nosotros, los pueblos indígenas que estamos en primera línea, la línea de actuación de Funai es totalmente contraria a nuestros intereses".

Los grupos aislados evitan activamente el contacto con el mundo exterior y residen en zonas remotas, por lo que recopilar información sobre ellos es complicado. La mayoría de los grupos se identifican a través de pruebas indirectas de la actividad humana: artefactos, huellas, restos de la caza y la pesca, así como pequeños claros en el bosque que normalmente no se pueden ver desde arriba.

Una Funai cambiante

El grupo de trabajo dirigido por la Funai encontró una vasija de cerámica y un caparazón de tortuga cazado a mano, entre otras pruebas, en su expedición de septiembre en la Reserva Indígena Ituna-Itatá, en Pará. Esto se suma a una colección de una década de pruebas residuales que apuntan al grupo indígena no contactado Igarapé-Ipiaçava.

Pero los altos funcionarios no se tomaron bien el informe. El presidente de la Funai, Marcelo Xavier, nombrado por el presidente Jair Bolsonaro, se reunió con otro leal a Bolsonaro, el senador Zequinha Marinho, para discutir las conclusiones del informe técnico. Según un memorando interno filtrado y compartido con Mongabay, Xavier y Marinho describieron el informe como "ideológicamente alimentado" y "sin valor".

Para Marinho, que aboga abiertamente por poner fin a la Orden de Protección de la Tierra, una directiva temporal para proteger los territorios de las tribus no contactadas de la tala de árboles y los invasores, la reunión era para discutir los derechos de propiedad de 150 familias que fueron reubicadas en la zona donde ahora se encuentra la reserva. Esa reubicación tuvo lugar un año antes de que se emitiera la Orden de Protección de la Tierra.