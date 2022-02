Asesinatos, torturas y desapariciones forzadas en México: es hora de investigar

En México vivimos y enfrentamos un índice de impunidad de prácticamente el noventa y ocho por ciento. El presidente asegura que es cosa del pasado. Nosotros decimos que no es así. Estas comunicaciones, si bien tienen que ver con el periodo de la guerra contra las drogas de 2006 a 2019, no quiere decir que no se sigan cometiendo. Es más, la militarización se ha profundizado no solo en temas de seguridad pública, sino además se ha extendido al país en áreas estratégicas. A lo largo estos años hemos documentado que la intervención de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública, lejos de disminuir la violencia, la ha acrecentado. Este es el gran problema que tenemos, porque las instituciones nacionales, como la fiscalía general de la República y las Fiscalías de los Estados no investigan estos crímenes.

Es por todo ello que acudimos a la Corte Penal Internacional a insistir en la necesidad de que abra un examen preliminar para que el Estado investigue los crímenes de los altos mandos militares.

JZ: Tres aclaraciones sobre lo que usted acaba de decir. La primera es que aparece como fundamental que el Estado mexicano reconozca que hay una grave crisis de derechos humanos, no del pasado, sino del presente, que se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad y que actúe en consecuencia. Lo dice mejor que yo un dicho popular: el reconocimiento de la enfermedad es el comienzo de la mejoría. ¿Usted cree que hay posibilidades de que la actual administración reconozca la magnitud de lo que vive hoy México?

GRM: No creo que haya una voluntad política para reconocerlo. Sin embargo, los antecedentes de los crímenes atroces no es solamente fruto de las organizaciones de la sociedad civil e instituciones internacionales como la Federación Internacional de Derechos Humanos, sino que han sido reconocidas por distintos organismos que han manifestado preocupación por la sistematicidad y la generalización de estos crímenes por parte del Ejército, la Marina y ahora también por la Guardia Nacional.

Hay iniciativas de algunos senadores independientes como Emilio Álvarez Icaza, que insiste en un punto de acuerdo para que el propio Estado remita la información a la Corte Penal Internacional, reconozca que es una crisis humanitaria que rebasa sus capacidades. No hay respuesta. Lo que prevalece es seguir apostando a la militarización como el recurso para enfrentar a la violencia en México, a pesar de que todos los datos duros que existen desde hace diez años señalan que es una estrategia fracasada y que lo único que genera es el incremento de la violencia, aparejada con un índice de impunidad sin precedentes en México.

Por eso no dejamos en acudir a las instancias internacionales y no solamente a la Corte Penal. También persistimos, desde hace tiempo, en la necesidad de generar mecanismos de justicia transicional que puedan y tengan la capacidad de analizar lo que sucede en México como patrón de macro criminalidad que no puede resolverse caso por caso, que tiene que investigarse como lo que es, un fenómeno estructural. Para eso fueron creados los mecanismos de justicia transicional, los recursos internacionales contra la impunidad, las comisiones de la verdad y los planes extraordinarios de reparación integral para los miles de víctimas. Todo esto es lo fundamental.

La actual administración se había comprometido cuando el presidente era candidato, frente a miles de víctimas, que una vez que asumiera la presidencia generaría mecanismos de justicia transicional. No lo ha hecho. Recientemente creo una comisión de la verdad de Ayotzinapa, pero realmente no está dando resultado.

JZ: Segunda aclaración. Tengo aquí un informe del Centro de Análisis México Evalúa que asegura que a lo menos el 84,8% de los casos denunciados en México quedan impunes, como resultado de un sistema que no cuenta ni con las herramientas de priorización ni con las capacidades suficientes. Usted habla de un 98%. En fin, el 98,8% sigue siendo una cifra terrible, pero ¿es sólo eso, la ineficiencia y la falta de apoyo económico, lo que dificulta las cosas?

GRM: Claramente, el fenómeno y la crisis humanitaria que estamos viviendo en México es de grandes dimensiones. Las fiscalías no están suficientemente capacitadas para enfrentar este fenómeno. Un ejemplo: la fiscalía general de la República tenía una ley orgánica que fue elaborada desde la base de la sociedad civil así como producto de discusiones académicas. Se logró una ley orgánica que estaba comenzando a aplicarse, que transitó de una Procuraduría General de la República a una Fiscalía Autónoma que le otorgaba todos los mecanismos para enfrentar e investigar la macro criminalidad, como el patrón sistemático y generalizado de violencia. ¿Qué sucedió? Que el actual fiscal general de la República, promovió ante el Congreso de la Unión la modificación de la ley. El resultado es que ahora tenemos una legislación que eliminó una serie de mecanismos que podían haberse utilizado para enfrentar la crisis.

Por eso digo, el fenómeno es enorme y es necesario realizar investigaciones mucho más especializadas, pero lo cierto es que la voluntad política tampoco está.

JZ: Usted lo ha mencionado varias veces la militarización de la seguridad pública y la estrategia armada para hacer frente a las organizaciones criminales. Hay consenso nacional entre las organizaciones de derechos humanos en que lo único que ha traído es un incremento de las violaciones a los derechos humanos y crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas, al amparo incluso de las instituciones de justicia. Me pregunto si el país estaría mejor sin esta participación de las Fuerzas Armadas.

GRM: Originalmente, la apuesta militar era para enfrentar el fenómeno criminal que dejó la guerra contra las drogas. Se dijo que los militares estarían temporalmente a cargo de la seguridad pública, mientras que paralelamente se reforzaba la capacidad de las policías. El uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, desde la perspectiva de los estándares internacionales debe ser extraordinaria y totalmente regulada. Esa era la idea.

Conforme ha pasado el tiempo, claro está que no hay ninguna intención de regresar a los militares a los cuarteles, por el contrario, se busca continuar con la militarización de la seguridad pública para hacer frente al crimen organizado. El punto es que, como usted bien dice, los datos durante todos estos años generados por organismos oficiales no gubernamentales, organismos internacionales, lo que muestran es que militarización es igual a incremento de la violencia. Es una estrategia fallida.

Hoy en día la situación es tan grave que la policía no tiene capacidad porque en diez años no se la ha capacitado. Ahorita nuestra única alternativa son los militares, quizás porque tienen las armas y el entrenamiento, pero lo cierto es que desconocen la idea de seguridad pública. Están entrenados para matar, para hacer la guerra. Y esto ha generado violaciones graves que escalan a crímenes de lesa humanidad contra la población civil. Por supuesto que esto no puede continuar, porque lo único que tenemos es una cantidad inmensa de víctimas. 97 mil desapariciones forzadas; 350 mil personas desplazadas internamente a causa de la violencia, 320 mil asesinatos y una cantidad de investigaciones por tortura que no conducen a ningún lugar. Es una crisis humanitaria total.