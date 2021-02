Bolsonaro, armas de fuego, y la ideología del sálvese quien pueda

Al armar a la población, Bolsonaro transfiere la responsabilidad de abordar la eterna crisis de seguridad y violencia a las personas y a las familias. El mensaje es claro: “Yo te di las armas para defenderte. Ahora te toca a ti”. Y en un país acostumbrado a la desidia de las autoridades y a valerse por sí mismo, el mensaje es poderoso, porque pasa la idea de que por lo menos tú puedes hacer algo.

Según muestra una encuesta de Datafolha de octubre de 2018, publicada entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, las promesas de seguridad de Bolsonaro fueron la razón por la cual el 17% de los encuestados votaron por él, detrás solamente del deseo de un cambio en el poder (30%) y del rechazo al Partido de los Trabajadores (25%).

Yo viví los primeros seis meses del gobierno Bolsonaro en la costa norte del estado de Río de Janeiro – una región turística donde la desigualdad es abrumadora y que ha visto una fuerte escalada de la violencia en la última década a raíz de la pacificación de las favelas de la capital, que llevó a traficantes de drogas a desplazarse a otras partes del estado –, y mis debates con los habitantes locales siempre terminaban en el tema de las armas. Para ellos, tener un arma es una manera de combatir la creciente ola de violencia en el lugar previamente relativamente tranquilo.

En un Estado democrático de derecho, el monopolio de la violencia le corresponde al Estado. Si ese Estado hace dejación de su responsabilidad de proteger transfiriéndosela al ciudadano, entramos en un escenario de sálvese quien pueda. Y en este escenario, siempre se salva el más fuerte. No es casualidad que el senador republicano de Texas Ted Cruz hizo un viaje en familia a Cancún, México, para escapar de la trágica nevada que mató a unos 50 de sus constituyentes.

Como muestran estudios de décadas de Estados Unidos, y las noticias nos recuerdan cada vez que hay un tiroteo masivo, un mayor número de armas en circulación genera más violencia, y no lo contrario. En la Región de los Lagos, el número de homicidios aumentó en un 37% entre enero y abril de 2020, una vez que entraron en vigor las flexibilizaciones previas hechas por Bolsonaro.

Mis conversaciones con amigos locales siempre terminaban con un “es que tú no entiendes la realidad aquí”. Y tienen razón. Saber que un aumento en la cantidad de armas en manos de la población civil aumenta la violencia en general no me prepara en absoluto para sobrevivir a esa violencia. Por eso la estrategia del gobierno de Bolsonaro y sus homólogos de derecha es tan peligrosa. Cuando transfieren la responsabilidad de proteger al individuo, éste se ve obligado a desear hacerlo y el resultado son las catástrofes evitables.