El caos se apodera del sistema de justicia en Guatemala

El otro poder, el legislativo, se niega a hacer la elección de magistrados. Para aparentar legalidad lo incluye en su agenda diaria, pero siempre lo coloca como último punto de la agenda, con lo cual, por la dinámica diaria del Congreso nunca van a llegar al punto diez y simplemente no se elige la Corte Suprema de Justicia. La actual Corte responde a los intereses de diferentes sectores a los que les viene muy bien las decisiones que están tomando.

Es muy preocupante advertir que todos los procesos penales que se inician contra personas acusadas de corrupción la Corte Suprema estima que son por motivos espurios, pero a pesar de ello inician acciones en contra de funcionarios independientes, como las que plantearon en mi contra. Sin embargo, las acusaciones que me plantearon únicamente se refieren a decisiones que adopte en el ejercicio del cargo y que no les convenía o simplemente no les gustaban. Advierto, con estas dos acciones que ilustro, que existe un serio problema en la institucionalidad del país. La democracia en este momento no está garantizada

Juan Francisco Sandoval: Lo que se denomina la Alianza Criminal, es un poder no formal, que actualmente controla el caos que vive el sistema de justicia en Guatemala. La alianza entre el sector empresarial, el sector militar, el sector político, propicia el desgaste de las instituciones. En primer término, un lobby pagó una cantidad multimillonaria para cumplir con el cometido de la expulsión de la CICIG mediante la no renovación de su mandato. Prevalece una campaña de desprestigio que padecemos muchos servidores públicos o quienes lo fuimos en su momento y que actuamos por convicción, porque era nuestro deber, nuestro trabajo.

Paulatinamente ha ido creciendo el desgaste de las instituciones, con acciones que han impedido la investigación de graves casos de corrupción que no avanzan en los tribunales de justicia. Pareciera que vivimos el mundo al revés. Todas las acciones que se plantean en contra nuestra son ridículas, espurias, pero caminan. Mientras que los graves actos de corrupción no transitan por el ámbito del debido proceso.

Recientemente un diputado, se dice que insultó al ministro de Cultura y Deportes. Le han dado trámite al levantamiento de la inmunidad. ¿Por qué? Porque ha sido una de las voces disonantes en la perversa realidad que vivimos. Pero casos bien construidos, que reflejan un malvado ciclo de corrupción, como la ilegalidad que existe en el esquema de elección de las actuales Cortes, como los procesos que son rechazados por la Corte Suprema de Justicia.

José Zepeda: Hubo un período extenso en Guatemala entre 1966 y prácticamente 1983, en tiempos de dictadura, en que la justicia, en términos generales, estuvo al servicio de las tiranías. ¿Qué factores han posibilitado el surgimiento de jueces independientes, valientes, dispuestos a servir a la ley? ¿Qué pasó?

Gloria Porras: En Guatemala hay muchos funcionarios honestos que quieren hacer correctamente su trabajo. Pero lamentablemente sienten temor, y estas acciones que se realizan en contra nuestra tienen precisamente ese cometido, causar temor. No solo se trata del fondo, sino de las formas. Es decir, no es suficiente que yo no tome posesión de la Corte de Constitucionalidad, o que los funcionarios migren a otros países, había que hacer un acto ejemplificador para enviar mensajes a los demás: esto es lo que le sucede a los que se oponen al sistema.

Los movimientos que generan cambios siempre los levantan personas honestas, de firmes convicciones. Vendrá una segunda primavera para Guatemala. Yo tuve el privilegio de iniciar todo el proceso de CICIG, desde su instalación hasta el momento en que finalizó su periodo, desde el Ministerio Público hasta la Corte de Constitucionalidad. Un período que viví con suma esperanza de que las cosas cambiaban. Pero la realidad es que resurgen los mismos personajes, las mismas ideas, el mismo discurso de confrontación. El hecho de decir que se proteja a los pobres, que se les pague una consulta cuando se trata de proyectos de sus comunidades, de hacer señalamientos en una sentencia, que se haga un proceso de elección de forma transparente, es lo que me tiene a mí en esta situación.

No puedo entender a aquellos que pueden disfrutar de un dinero obtenido ilegítimamente, de una posición lograda con tantos señalamientos públicos. Es de verdad vergonzoso obtener una posición y beneficios económicos a costa del sufrimiento de la gente y de participar en procedimientos corruptos.

Creo que más jueces, más juezas, más fiscales, más defensores públicos, más ciudadanía, todos deben levantar su voz y decir que el país es de todos, no es de unos cuantos que son los que toman decisiones en este momento.

Juan Francisco Sandoval: La existencia de servidores públicos honestos, valientes, responde a una razón fundamental que, entre toda la malicia, entre todas las semillas que quisieron eliminar, hace que en esos pequeños espacios exista un pequeño grupo de personas que resisten a los embates criminales. Nosotros no estamos en Guatemala, pero desde aquí, desde donde nos encontramos queremos empujar un proceso de cambio en nuestra sociedad, independientemente de tratar de resolver nuestros asuntos personales sobreponemos la situación de la justicia en Guatemala. También existen funcionarios públicos que actualmente resisten, aunque actúan con mucho temor. No sabe usted la cantidad de amenazas diarias que reciben los servidores públicos que siguen siendo el sostén del Estado de Derecho en las condiciones más adversas.