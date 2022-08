Con Castillo a punto de caer, Perú no ha tocado fondo todavía

El Partido Popular Cristiano prácticamente ha desaparecido. Están haciendo algunos intentos por resucitarlo. Lo que tenemos son agrupaciones que se llaman partidos, pero que son más bien aventuras políticas temporales que se gestan en base a intereses económicos o de grupo, básicamente vinculados a la corrupción y al crimen organizado. Entonces, ese es un cóctel peligroso, porque quienes aspiran al poder lo hacen con intereses subalternos.

Habría que agregar algunos otros fenómenos, como el de la corrupción. En el Perú la corrupción nunca había expresado de manera tan clara su carácter sistemático. Aquí tenemos lo que alguna académica norteamericana ha definido como “un sistema operativo de corrupción” (Sarah Chayes, investigadora sénior del Programa de Democracia y Estado de Derecho del Fondo Carnegie para la Paz Internacional) es decir, redes en las que confluyen partidos o agrupaciones políticas o funcionarios públicos con élites empresariales, con crimen organizado y con otros intereses que generan una rápida cooptación del Estado por estas redes corruptas.

Las estadísticas son bastante reveladoras. Más del 90% de los alcaldes municipales, a nivel distrital o mayor, están investigados por casos de corrupción y un porcentaje que supera el 75% de los gobernadores regionales están en esa misma situación. Los porcentajes dan cuenta de cómo la corrupción ha penetrado transversalmente a la política en el Perú y ha generado estas permanentes situaciones de escándalo, de gobernadores detenidos, de alcaldes detenidos, vinculados a mafias de distinto tipo, porque ahí confluyen intereses del crimen organizado, desde la minería ilegal, que es un fenómeno social complejo.

En el Perú, más de 1 millón de personas en la informalidad, con todo lo que implica minería ilegal en términos de prostitución, degradación del medio ambiente, etcétera. En narcotráfico somos el segundo país del mundo en producción de cocaína, dependiendo de qué estadística veamos, y otros intereses como tráfico de maderas, o ahora tráfico de migrantes, etcétera.

Un tercer elemento que tener en consideración es que todavía no ha habido una recuperación plena del impacto que tuvo el decenio de la dictadura de Alberto Fujimori, que fue el gobierno también de una red criminal que estaba nada más ni nada menos que presidida por el presidente de la República, con su aliado, su asesor principal en materia Inteligencia, Vladimiro Montesinos, y el comandante General de las Fuerzas Armadas.

JZ: Cuando se produce una crisis de esta magnitud, y no solo en Perú, lo primero que surge son los rumores de ruidos de sables, la posibilidad de un golpe de Estado o de un autogolpe. ¿Cuán peregrina es esta idea en el Perú de hoy?

JU: Creo que no tiene visos de realidad, aunque para ser honesto con mi país nunca se sabe, pero hoy parecería altamente improbable. Primero, porque hay una lección aprendida por parte de los militares y los institutos armados. Cuando cae el gobierno de Alberto Fujimori e iniciamos las investigaciones anticorrupción que estuvieron a mi cargo desde la defensa del Estado como Procurador Especial en una noche promovimos la detención de 14 generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. En cualquier otra circunstancia, yo no estaría hablando con usted porque sería cadáver y, sin embargo, no ocurrió un solo disparo en esas circunstancias. Así pudimos desmontar la cúpula militar que estuvo vinculada al aspecto más grosero de la corrupción y del crimen durante el periodo de Fujimori-Montesinos.

En las circunstancias de hoy, nunca había visto que la derecha en el Perú clamara a gritos destemplados en las redes sociales, en los medios de comunicación, en las oportunidades que han tenido para salir a hablar, para que se produzca un golpe militar. Lo que yo he recibido de militares conocidos es que no lo van a hacer porque no van a correr el riesgo de terminar presos en una aventura golpista.

Creo que a raíz de lo ocurrido con las investigaciones del año 2000 y el descabezamiento de la cúpula militar vinculada a la aventura y la corrupción, el alto mando de las Fuerzas Armadas, Marina, Fuerza Aérea y Ejército tienen claro que no se van a jugar una carta de esa naturaleza.

JZ: Hay un dicho popular que dice que siempre se puede estar peor. Teniendo presente esta advertencia. ¿Se ha tocado fondo con el presidente Pedro Castillo?

JU: No, mi experiencia a nivel global es que los países nunca tocan fondo. Hay que ver situaciones como la de Somalia, la de Haití. Siempre hay posibilidades de que caer un poco más y un poco más. Se trata de una discusión que he tenido con varios compatriotas cuando dicen es el peor capítulo de nuestra historia. No, este no es el peor.