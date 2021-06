La nueva Constitución chilena, en manos de independientes

En el plebiscito pasado (27 de octubre del 2020) votaron por primera vez un millón 270 mil personas. Eso, además de enorme, es revolucionario. Es un voto impredecible del que no sabemos nada. Entonces, hay despolitización, pero al mismo tiempo hay una politización incipiente. Si un millón 270 mil personas votaron por primera vez en el plebiscito, mis hijos, por ejemplo, es porque algo les está pasando en la cabeza. Y es efecto del estallido social, de la pandemia, también de la constatación de las enormes desigualdades sociales reveladas por la pandemia, que existían de antes y que hoy día se hicieron evidentes.

Están pasando muchas cosas y que la derecha se haya desplomado en las elecciones del 15 y 16 de mayo, dice mucho. Se desplomó para la elección de la Constituyente, no así para la elección de concejales. Ojo, ahí la derecha sacó 38 por ciento los votos. Uno lo pasa por alto, es por eso por lo que se está sobre interpretando el resultado. Cuando se dice que la derecha desapareció de Chile, es una ilusión. No es verdad. Lo que pasa es que la derecha fue horriblemente castigada, incluso con saña, en la elección constituyente y en la elección de gobernadores.

Producto de la pandemia, los efectos de las restricciones de la movilidad y la incertidumbre han sido compensados parcialmente por una de las respuestas políticas más vigorosas de la región. Sé que me adentro en el campo de la absoluta especulación, pero, un gobierno de signo distinto a éste ¿lo habría hecho mejor?

Yo tengo a la vista puesta en el desastre de la pandemia en Argentina y en su presidente de izquierda. Por lo tanto, no tengo ninguna garantía de que un gobierno de izquierda o de centro izquierda lo habría hecho mejor en el control de la pandemia. Fue patético cómo, el año pasado, más o menos en esta misma fecha, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en una reunión con los líderes de todas las izquierdas chilenas dictó cátedra sobre cómo había que manejar la pandemia. Y mira, en lo que estamos en Argentina, un desastre.

Distinto es mi punto de vista en materia de ayudas. No tengo ninguna duda, que la oposición, de haber sido gobierno, en materia de rescate económico lo hubiese hecho infinitamente mejor. Basta ver el paquete de recuperación económica y de rescate que está implementando Biden, que es un presidente moderado. Es un paquete de rescate más grande que el de Roosevelt o el del Plan Marshall.

¿De qué estamos hablando? Algo parecido hemos visto en Europa, con variaciones, dependiendo los países. Es verdad. Pero los países gobernados por presidentes de centro derecha no han dudado en endeudarse. No lo hacen porque quieren, es que no tienen alternativa. Y eso es lo que el gobierno chileno no entendió nunca. La oposición le entregó un paquete de mínimos comunes consensuado. Efectivamente, muy caro, pero no hay alternativa. ¿Qué? Vamos a empezar a ahorrar cuando literalmente hay sectores de la población que no tienen qué comer.

Se dan todas las condiciones objetivas para que los constituyentes redacten una nueva Constitución que responda a las necesidades de dignidad que reclama el pueblo de Chile. No hay veto posible de la derecha ni presencia mayoritaria de los partidos políticos cuestionados por la ciudadanía. Es decir, uno podría emplear con propiedad la palabra entusiasmo, ¿o es un entusiasmo que olvida algunas variantes?

A mí me tiene muy entusiasmado, aún cuando me inquieta que el optimismo pueda conducir a algunos convencionales a hacer de la Constitución una especie de gran lista de supermercado, a intentar meter de todo. Sería un error garrafal y además antipolítico. Me interesa que se constituyan los derechos sociales universales y exigibles. ¿Cuáles son los tres derechos sociales universales que quiero que estén constitucionalizados? El derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho a las pensiones. Son los tres derechos constitutivos de la socialdemocracia clásica.

Si hay fuerza al interior de la Comisión Constituyente para incorporar como derecho social el derecho a una vida sana, a un medio ambiente sano, vayamos por eso, pero ya no son derechos sociales, son derechos de otro tipo. Agreguemos, además, fenómenos de paridad, de pueblos originarios. Todo esto me lo compro, pero en materia de derechos sociales me quedo con tres.

Todo el resto tiene que ir a la política normal. Porque intentar constitucionalizarlo todo es como un intento de congelar la historia en un texto: además de iluso, es ingenuo y peligroso, porque necesitamos una política activa. Esa es la razón por la cual soy partidario de una constitución mínima o minimalista.

Como Erasmo…

Así es. Hay que darle mucho espacio a la política para que se puedan debatir los grandes temas. No solo de hoy, los grandes temas del mañana, que ni siquiera los podemos imaginar. Desde ese punto de vista, mi sensación es entusiasta por lo que se viene.

La inquietud es que un maximalismo programático o ideológico pueda terminar arruinando un excelente ejercicio. Creo que no será así. He revisado a quienes resultaron electos y especialmente los de la Lista del Pueblo. Y me he encontrado con gratas sorpresas. He visto sobre todo a tres mujeres muy interesantes. Es el caso de Adriana Ampuero, distrito 26, que exige un diálogo social en la convención. Un diálogo de verdad, sin ofensas, sin buscar aplastar al otro. Es lo correcto. A mí me pareció, por ejemplo, pésima la actitud altanera, autoritaria, con la que llegó Daniel Stingo del Frente Amplio. Primera mayoría será, pero eso no le da derecho a ser ofensivo y autoritario. Es un pésimo camino. De hecho, ha sido castigado en redes sociales. Ojalá haya sido un exabrupto producto del entusiasmo inicial.

Otros dicen: nos han basureado durante 40 años. Es cierto. Pero eso no nos da derecho a ser iguales a ellos. Tenemos que mostrar una diferencia moral, una actitud distinta para que de ella surja una comunidad política con un texto constitucional superior.

Hay una serie de demandas que antes estaban olvidadas. La de los pueblos originarios de Chile, son reclamos centenarios. Sin embargo, la violencia policial y el extremismo delincuencial parecen envenenar y distorsionar el debate. A este paso el tema corre el riesgo de pasar a considerarse un problema meramente de seguridad nacional.

Es una verdadera tragedia la que vivimos especialmente con los mapuches. No con todos los pueblos originarios. Chile tiene diez pueblos originarios. Aquí hubo una decepción. Votó muy poca gente del padrón de los pueblos. Doscientas y tantas mil personas sobre un universo de un millón ciento y tantos mil. 22% de participación.