La Convención Constituyente en Chile, una oportunidad histórica para la ciudadanía

Lo primero que sorprende de la nueva convención diseñada por los chilenos y las chilenas fue la facilidad con que los y las ciudadanas podían presentarse para formar parte de la comisión constituyente. Una decisión democrática que hizo que muchos de los elegidos por la ciudadanía resultasen lejanos al gobierno conservador y, también en gran medida, a la oposición de izquierda, ganando con contundencia los candidatos independientes.

Lo segundo que es innovador es la forma de votación con la que funcionará la convención. Estableciendo un quórum de dos tercios, se reduce la posibilidad de que los extremos políticos se enfrenten y obliga a una mayor equidad en cada decisión. Pero aquí es importante recordar que el consenso total es una ilusión. Lo que debe buscar este nuevo texto es llegar a principios fundamentales compartidos capaces de refundar la base del Estado social y que permitan a Chile avanzar en un proceso realmente democrático.

Aunque la Convención no podrá reformar sentencias judiciales o tratados internacionales vigentes, sí podrá replantear los siguientes temas: Primero, el rol del Estado. Una crítica de parte de los chilenos hacia el Estado actual es que no es un estado social de derecho, no beneficia a los ciudadanos. Esto se reflejó en las protestas de 2019 en las que los chilenos llamaron la atención sobre áreas centrales al bienestar y la justicia social como la salud y la educación. Como en otros países de la región, la precariedad de los servicios básicos en Chile quedó al descubierto durante la pandemia. Por eso, la nueva Constitución puede y debe virar hacia un Estado con un rol social.

En segundo lugar, está el reconocimiento de los pueblos indígenas. Hoy Chile no es un Estado plurinacional, es decir, no es un Estado donde se acepten y beneficien los derechos de los pueblos mapuches, aimaras, quechuas y diaguitas. Por eso, la Convención Constitucional electa incluye desde el principio a 17 representantes de los pueblos indígenas, pertenecientes a los diez pueblos originarios chilenos reconocidos por el Estado. Este tema no será pequeño; el Estado chileno le debe a estos pueblos una reparación histórica y tocará temas difíciles, como lo es la propiedad de las tierras.

En tercer lugar, está la cuestión del régimen de gobierno. Chile cuenta con un régimen presidencial, donde el presidente acapara el poder Ejecutivo. Este modelo, sin duda, es cuestionable, ya que le otorga demasiado poder al jefe de Estado en detrimento de los demás poderes.