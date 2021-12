Cuba: realidad, propaganda, miedo y resistencia

Sueños y pesadillas de un cura en Cuba. Así se llama un libro escrito por el sacerdote José Conrado. Otro, más reciente, es Resistencia y sumisión en Cuba. Los títulos ilustran el talante de un hombre que está dispuesto a no callarse. Su voz se sostiene sobre el miedo de muchos, sobre el silencio autoimpuesto.

José Zepeda: Yo sé que cuando un sacerdote habla de sueños es fácil suponer que sean tantos como las necesidades de los cubanos. ¿Cuál es el sueño que encabeza la lista?

José Conrado: El ansia de libertad, que fue expresada de manera tan explícita por miles de cubanos hace pocos meses atrás. Es verdad que tenemos muchas necesidades materiales. Falta comida. Nos falta la medicina, pero lo que realmente más necesitamos es la libertad, porque con la libertad se consigue todo lo demás. Y es lo que en este momento más le está faltando a nuestro pueblo.

JZ: ¿Hay también una crisis espiritual?

JC: Por supuesto, el cubano vive en un desierto. Sesenta años atrás, Cuba era un país próspero. Había riqueza y pobreza. Había esperanza. La gente luchaba para salir adelante. El cubano siempre ha tenido una preocupación grande por la educación y eso ha sido una constante desde el siglo XIX. Incluso los fundadores de la nación estaban muy claros en que la única manera que realmente teníamos de crecer era a través de la cultura. Decía José Martí: ser cultos para ser libres. La inversa también es cierta, ser libres para ser cultos.

El problema es que, después de la experiencia de los 62 años que hemos vivido con el comunismo, la libertad es una clave fundamental de la que no podemos prescindir. Dios nos hizo para ser libres. Cuando el hombre no es libre, no es feliz. Cuando el hombre no es libre, no tiene las condiciones mínimas necesarias para resolver sus problemas en comunión con los demás. No para que le resuelvan los problemas, no para que le dicten la vida, sino porque él decide vivir asumiendo sus responsabilidades.

Hoy por hoy se critica mucho a la democracia. A veces para algunas personas puede parecer menos eficaz, pero en realidad es la única manera que tenemos de conservar y de mantener la libertad: a través del control de los poderes, y de que los poderes estén al servicio del hombre concreto, de carne y hueso.

El gobierno dice que él es el que pone la educación, el que pone la comida, muy poca, por cierto, el que da el trabajo. Pero es el que tiene el ejército, el que controla la prensa, el que controla la legislatura, la judicatura. Las mismas personas, la misma ideología. Vamos a decirlo así: el gobierno impone la ley con la que vives y que te hace cumplir sin que tú puedas tener el recurso a defenderte, porque son los jueces y los soldados los que te meten preso.

JZ: En 1994 usted escribió una carta abierta a Fidel Castro donde le pedía elecciones justas, que iniciará conversaciones tanto con los disidentes como con el exilio. Quince años después mandó otra carta a Raúl Castro, pidiéndole explicaciones por la situación de los derechos humanos en Cuba y la necesidad urgente de solucionar ese problema. Cito estas dos cartas para señalar que desde hace ya años usted ha mantenido una actitud crítica con el gobierno de La Habana, pero hoy día se han levantado otras voces de la Iglesia, otros sacerdotes que han comenzado a hablar. ¿Por qué ahora?

JC: Esta experiencia la tuve en aquellos años 90. Fue muy dramático tomar la decisión de hablar, incluso cuando los obispos guardaban silencio por tantos años. De hecho, la carta mía fue escrita antes de la carta de los obispos, “El amor todo lo espera” (8 de septiembre de 1993) que vino a romper el silencio frente a la situación tan grave que vivía el pueblo cubano en ese momento.

Mi carta es cuatro meses anterior. Por mucho tiempo estuve diciéndole a los obispos: tienen que hablar, no pueden callar frente a lo que está pasando, porque callar es peor. Entonces decidí hablar y empecé a hacerlo en mi parroquia. Me daba cuenta de que cada vez que denunciaba las violaciones de los derechos humanos, la gente me iba a ver cuando tenía problemas. Yo les decía que era cuestión de buscar un abogado y me respondían que los abogados tienen miedo. Llegó un momento en que empezaron a tomar represalias contra mis feligreses y esa fue una historia dramática. Así es que reuní al consejo parroquial y les dije, miren, yo ya no hablo más, porque cada vez que lo hago ustedes son los que pagan, a ustedes los amenazan, los detienen.

El consejo parroquial en pleno me dijo, no padre, usted no se puede callar y nosotros estamos dispuestos a aguantar lo que haya que aguantar, pero usted siga hablando. Pero lo cierto es que las cosas se pusieron graves. Claro, los obispos habían publicado la carta que creo fue inspirada por el Espíritu Santo. Fue algo realmente extraordinario.

Después ocurre un acontecimiento terrible en nuestra patria. En el 94 el pueblo de La Habana se levantó y se lanzó a la calle. Fue el hundimiento del remolcador y la crisis de los balseros. El 8 de septiembre del 94 leí públicamente la carta abierta a Fidel Castro y ha sido uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Leí la carta tal cual la había escrito, diciendo que iba a ocurrir lo que de hecho ocurrió. La gente se lanzó a la calle, se lanzó al mar a morirse con tal de salir de Cuba, porque no aguantaban más con la crisis: murió tanta gente en el empeño de irse. La razón última fue la conciencia de que no debíamos callar por una parte y, por la otra, la desesperación al ver lo que estaba pasando en ese momento el pueblo.

JZ: Existe desesperación por la situación que se vive hoy en Cuba.

JC: Han pasado tantos años y estamos en una crisis mayor que la de los balseros, que la crisis del período especial. El períod