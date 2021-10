La defensa ideológica de la democracia no funciona en América Latina

En términos prácticos, eso se traduce a algo como cuatro presidentes electos democráticamente desde los años 90 en algunos casos, como en Brasil, por ejemplo. Además, esos gobiernos democráticos han sido interrumpidos en diversos países con la remoción cuestionable de líderes electos, como ocurrió en Brasil en 2016 y Bolivia en 2019, por citar casos recientes. Es decir, tampoco ha habido continuidad democrática en la región.

Hay que cambiar el enfoque retórico

Simón Bolívar, el presidente, el libertador y el dictador que en sí ya personificaba las contradicciones latinoamericanas, había argumentado hace más de dos siglos que los sistemas democráticos, en las formas como fueron implementados en el Norte Global, tendrían dificultad en crear raíces en nuestra región. “En tanto que nuestros compatriotas no adquieran los talentos y las virtudes políticas que distinguen a nuestros hermanos del Norte, los sistemas enteramente populares, lejos de sernos favorables, temo mucho que vengan a ser nuestra ruina … Se puede concebir que un pueblo recientemente desencadenado se lance a la esfera de la libertad, sin que, como a Icaro, se le deshagan las alas y recaiga en el abismo?”, escribió Bolívar en su Carta de Jamaica de 1815.

Las ideologías que ayudaron a formar los sistemas democráticos en otras partes, en diversos aspectos, no conversan con la gente de nuestra región y no ganan elecciones. Cuestionar si este o aquel líder latinoamericano tiene o no rasgos autoritarios, aunque infinitamente necesario en la academia y en otros círculos, no es efectivo entre poblaciones que no ven grandes problemas con tener líderes autoritarios.

Nuestras instituciones democráticas necesitan ayuda, pero los políticos y los que trabajan por la defensa de la democracia, tienen que abordar los problemas que los líderes democráticos han fracasado en solucionar. Apelar a ideologías importadas no ayudará a avanzar la causa en una región asolada por la pobreza, corrupción y violencia.