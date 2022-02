Túmin: la moneda que desafía al capitalismo en México

Pero los tuministas sostuvieron que estaban protegidos por los derechos que permiten a los pueblos y comunidades indígenas la autonomía para configurar sus economías, y que la moneda no pretendía sustituir al peso. El furor del banco se desvaneció.

Ahora, en algunos municipios, como El Espinal o Papantla, se ha informado que la renta, el agua y otras facturas pueden pagarse -al menos en parte- en Túmin.

El deseo de que Túmin sirva para ayudar a construir un tejido social que favorezca el trueque y los préstamos sin intereses, especialmente frente al crecimiento de la banca electrónica que llegó con la pandemia, es fundamental para sus creadores.

"Cuando empiezan a usar Túmin, dejan de ser clientes y se convierten en socios", explicó Castro. "Cuando esto sucede, toda la dinámica capitalista se derrumba".

Añadió que la moneda representa un problema para el gobierno mexicano, ya que no se pueden cobrar impuestos sobre los beneficios obtenidos en Túmin. La moneda de papel ofrece una alternativa a los modelos económicos centralizados basados en la deuda y representa una especie de retorno a los métodos precapitalistas de trueque e intercambio.

"Es un mercado alternativo que sólo funciona comunitariamente en el espíritu de uno para todos y todos para uno", dijo Castro. "Es sólo una parte de una nueva cultura que está desarrollando cada vez más estructuras sociales autónomas fuera del control del gobierno".

Dijo al periódico mexicano Proceso: "Este proyecto no puede repetir los esquemas del capitalismo; no es una moneda para lucrarse, ni para especular. No es para generar riqueza ni crear pobreza: es una moneda que apoya a la gente, pero no lo resuelve todo. Hay que ser realistas, no es una moneda ideal".

De vuelta a San Cristóbal de las Casas, la taxista Laura Mendoza lleva casi un año aceptando Túmin. Sin embargo, sólo un puñado de clientes le paga regularmente en Túmin. La mayoría de ellos no sabe nada de la moneda. Esto no es raro. A pesar del número de vendedores que la utilizan ahora, fuera de Veracruz, los tuministas han tenido generalmente dificultades para conseguir que los trabajadores la adopten, ya que se considera perversamente un concepto extraño e incluso ligeramente burgués. Los detractores también sugieren que sería más fácil falsificar el Túmin que los billetes mexicanos.

"Les digo que puedo ofrecer un cambio en Túmin, pero mucha gente no lo quiere", dijo. "Tienen miedo de algo diferente. O piensan que estoy tratando de estafarlos".

Pero cuando la gente se muestra interesada, está encantada de explicarles cómo funciona el sistema y darles el cambio en Túmin. Como consumidora, intenta hacer sus compras en lugares que aceptan Túmin, o contactando directamente con otros tuministas.

"Tenemos un gran grupo en WhatsApp en San Cris", dice. "Puedo preguntar allí si alguien ofrece un servicio concreto o si alguien vende fruta o verdura".

El interés va en aumento y Laura está intrigada por el potencial de la moneda - no muy diferente a otros modelos utilizados y experimentados en otras partes del mundo - para fortalecer la economía y la sociedad locales.

"La gente siempre habla de las remesas que entran a México, pero no hablan de las enormes cantidades de dinero que salen del país a través de las grandes tiendas como Walmart", dijo Mendoza. " Si queremos reinvertir en nuestra comunidad, Túmin es una necesidad ".