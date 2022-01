Democratizar la ONU desde una perspectiva federalista y del Sur Global

Occidente rara vez ha cumplido los acuerdos internacionales celebrados al final de la Segunda Guerra Mundial, al final de la Guerra Fría y durante las últimas horas del colonialismo. En su lugar, Occidente ha optado por actualizar su lenguaje. Por ejemplo, el "Tercer Mundo" se convirtió en el "Mundo en Desarrollo", y ahora el "Sur Global" está de moda, mientras que "Tercer Mundo" está mal visto por los mismos izquierdistas cuyos antepasados asociaban este término con el radicalismo de la revolución anticolonial.

Pero el verdadero cambio debe ser profundo, en el verdadero sentido de la palabra "radical", que significa "llegar a la raíz de las cosas", el quid de la cuestión.

Factor de comodidad

Existe un problema en el corazón del sistema de la ONU que se manifiesta en las relaciones excesivamente diplomáticas fomentadas entre las oligarquías y los funcionarios de diversos países miembros. La estructura existente permite a los funcionarios locales obtener puestos de prestigio vinculados a la ONU, simplemente por pertenecer a los círculos de poder.

Los ejemplos abundan. Por ejemplo, el actual gobierno colombiano de Iván Duque, que supuestamente mantiene listas negras de intelectuales no deseados o no alineados, en contraste con listas blancas de expertos favorecidos, "amigos" que elogian las posiciones de línea dura del ex presidente Álvaro Uribe, mientras socavan violentamente el histórico proceso de paz en ese país.

Demostrando que pocas o ninguna de las grandes crisis a las que nos enfrentamos hoy en día pueden resolverse únicamente a nivel de un solo Estado-nación, los acuerdos de paz de Colombia implicaron a un conjunto de actores y mediadores internacionales: las difíciles negociaciones entre las FARC (las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que al igual que segmentos del entorno de Uribe acabaron recurriendo al tráfico de narcóticos) y el gobierno conservador de Juan Manuel Santos, premiado con el Nobel. Todos se presentaron a la negociación en Cuba, con representantes venezolanos entre los moderadores y mediación de Noruega. Del mismo modo, hoy en día México acoge los diálogos entre el partido gobernante y la oposición venezolana.

Ningún actor político parece más abiertamente opuesto al compromiso pacífico a nivel internacional o panamericano que el gobierno de Duque, que desde su toma de posesión ha visto cómo se llevaban a cabo asesinatos selectivos contra líderes sociales y militantes retirados de las milicias de las FARC, violándose así todas las promesas y acuerdos diplomáticos que sentaron las bases del desarme, de lo que entonces ya era uno de los conflictos armados más largos del mundo.

A pesar de ser democracias, ningún observador serio encontraría evidencias de que el gobierno colombiano, o para el caso, el salvadoreño Nayib Bukele, estén dispuestos a seleccionar intermediarios diplomáticos honestos y críticos. Y sin embargo, la actual estructura interna de la ONU garantiza que los príncipes elijan a sus representantes en la ONU. ¿Podría la ONU haber ofrecido un foro adicional para evitar el actual retroceso de los acuerdos de paz?