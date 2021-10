Destrucción de la Amazonía y crímenes contra la humanidad

En enero de 2021, dos líderes indígenas, Almir Narayamoga Suruí y Raoni Metuktire, presentaron una comunicación en virtud del artículo 15, un documento legal en el que se pide al fiscal que abra una investigación. Consideran que la CPI es su última y mejor esperanza. La solicitud de 68 páginas detallaba las políticas ambientales e indígenas del gobierno de Bolsonaro, los daños ecológicos y los asesinatos, desplazamientos forzados y persecuciones llevados a cabo contra la población indígena de Brasil.

Cincuenta años después del Figuereido, un Informe de 7.000 páginas, que documenta horrendos crímenes contra los pueblos indígenas de Brasil (y que ahora parece "perdido"), Suruí y Metuktire descubrieron que el sistema de justicia se negó a llevar a cabo una investigación significativa. Describen las acciones promovidas por el gobierno como crímenes contra la humanidad, que es uno de los delitos de la jurisdicción de la CPI. También argumentan que una mayor destrucción de la Amazonía supone una amenaza para la humanidad. Esta es la tercera vez en dos años que los grupos indígenas acusan a Bolsonaro de cometer crímenes internacionales con sus acciones contra los pueblos indígenas y las políticas medioambientales.

Otra Comunicación del Artículo 15 (noviembre de 2019) presentada por el Colectivo de Defensa de los Derechos Humanos de Brasil (CADHu) y la Comisión ARNS pidió al fiscal que "establezca una interpretación innovadora" de la ley para reconocer que los modos de vida indígenas dependen de vínculos específicos entre la vida humana y la no humana, al tiempo que señalaba que las acciones del gobierno de Bolsonaro equivalen a un genocidio, o a ciertos actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.

El documento enumeró treinta y tres hechos que demuestran que, con el pretexto de generar el "desarrollo" de la región amazónica, el gobierno de Bolsonaro convirtió los ataques a sus habitantes indígenas y a sus tierras en una política oficial intencionada que pretende violar los derechos de esta población. A la luz de la crisis climática y del papel crucial, y ahora perdido, de la Amazonia en el almacenamiento de carbono, las políticas que causan un daño ecológico masivo son efectivamente un ataque a los individuos de las áreas afectadas y al resto de la humanidad.

Por el momento, la única forma en que la corte puede responsabilizar al gobierno de Bolsonaro es si ha cometido actos que caigan dentro de uno de los cuatro crímenes existentes en la corte. Los cargos presentados hasta ahora contra él alegan que lo ha hecho. ¿Sería posible organizar una avalancha de comunicaciones del artículo 15 desde Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo, porque se trata de una amenaza global?

La demanda colectiva es otra forma de proceder a un litigio a gran escala en los casos en que los demandantes individuales, especialmente en los casos de derechos humanos, son pobres y marginados con poco o ningún acceso a un sistema jurídico justo en sus propios países. Los litigios colectivos pueden presentarse en tres instituciones internacionales: el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ofrece un foro para los individuos que han sido víctimas de los agentes estatales. En teoría, los individuos más humildes pueden presentar reclamaciones directamente ante estas instituciones, un derecho de acción individual que es poco frecuente en el derecho internacional porque la mayoría de las instituciones internacionales limitan el derecho de petición a los actores estatales. No obstante, tienen autoridad para examinar el cumplimiento por parte de los Estados de las obligaciones derivadas de los tratados y emitir conclusiones sobre el cumplimiento o el incumplimiento.

La pregunta ahora es, ¿podemos "nosotros, el pueblo" despertar a lo que la Constitución de New Hampshire decía hace 237 años, que "la no resistencia ... es absurda, servil y destructiva del bien y de la felicidad de la humanidad", y no sólo eso, sino destructiva para todo el planeta?

Hay que protestar, resistir, luchar, organizarse para exigir los derechos teóricamente universales del ser humano, y denunciar a los criminales y sus crímenes con todos los mecanismos legales nacionales e internacionales de que disponemos, y, especialmente en el caso de la Amazonia, aportando como prueba toda la ciencia relativa a las relaciones simbióticas entre el ser humano y la naturaleza.

Casi un cuarto de milenio después de Tom Paine, David Graeber también sabía lo que todos deberíamos saber, aunque no sea exactamente una verdad que se enseñe en las escuelas: "La última verdad oculta del mundo es que es algo que nosotros hacemos, y que podríamos hacer de otra manera".

Una versión en Inglés de este artículo se puede leer en counterpunch.org